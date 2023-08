Išradingi kontrabandos gabenimo būdai – tabako pakelius klijuoja ant kūno

Per sieną bandoma gabenti ne tik cigaretes – pypkių tabako pakelius klijuoja ant kūno, veža elektroninių cigarečių skystį.

Lietuvos muitinės duomenimis, Panemunės kelio poste Klaipėdos teritorinės Muitinės pareigūnai fiksavo du nelegalaus tabako gaminių gabenimo atvejus.

Latvijos pilietis, vykdamas pėsčiųjų taku iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką, muitinės pareigūnams žodžiu deklaravo deklaruojamų prekių neturintis, tačiau pareigūnai, atlikę asmeninių daiktų ir prekių fizinį tikrinimą, vyro kelioniniame lagamine rado vieną dėžutę ir devynis pakelius (2,18 kg) vandens pypkių tabako. Be to, atlikus asmens apžiūrą, rūbų kišenėse ir po marškinėliais bei kelnėmis papildomai buvo rasti dar 28 pakeliai (6,94 kg) nedeklaruoto vandens pypkių tabako. Tabako gaminius Latvijos pilietis prie kūno buvo prisiklijavęs lipnia juosta. Iš viso rasta 9,12 kg nedeklaruoto vandens pypkių tabako, per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną gabento kontrabandos būdu.

Iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką vykusi Rusijos pilietė taip pat muitinės pareigūnams žodžiu deklaravo, kad deklaruojamų prekių neturi, tačiau pareigūnai moters kelioniniame krepšyje tarp asmeninių daiktų rado keturiolika nedeklaruotų buteliukų po 30 mililitrų elektroninių cigarečių skysčio.

Abiem atvejais kontrabandos būdu gabentos prekės sulaikytos, jas gabenę asmenys patraukti administracinėn atsakomybėn.