Ilgapirščiai vasarą neatostogauja: policijos pareigūnai įspėja dėl automobilių vagysčių

Antradienį į Klaipėdos policijos pareigūnus kreipėsi du automobilių savininkai, nukentėję nuo ilgapirščių.
Apie 7.27 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Panevėžio g., yra apgadintas automobilis „Mercedes Benz“ ir pavogti abu priekiniai žibintai. Žala – 5 900 eurų.
Po kelių valandų, apie 9.56 val., gautas pranešimas apie įvykdytą automobilio BMW vagystę Artojų gatvėje laikotarpiu nuo birželio 8 iki 15 d. Žala – 1 tūkst. eurų. Minėtas automobilis surastas aikštelėje Kaštonų gatvėje.
Abiem atvejais pradėti tyrimai dėl vagystės.
Kaip nurodo Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalis, tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Vagys vasarą neatostogauja, todėl Klaipėdos apskrities policija ragina pasirūpinti savo transporto priemonės saugumu ir dalijasi naudingais patarimais, kaip apsisaugoti nuo ilgapirščių.
- Nepalikite vertingų daiktų matomoje vietoje. Rankinė, telefonas ar saulės akiniai gali tapti masalu ilgapirščiams.
- Visus daiktus slėpkite bagažinėje iš anksto. Jei darysite tai jau pastatę automobilį aikštelėje, vagys gali jus stebėti.
- Uždarykite langus. Net jei paliekate automobilį vos kelioms minutėms, sandariai uždarykite langus ir stoglangį.
- Užrakinkite duris. Visada patikrinkite, ar automobilis užsirakino, įjunkite signalizaciją.
Policijos pareigūnai skatina būti pilietiškiems. Jeigu pastebėjote įtartinus, aplink automobilius vaikščiojančius asmenis, praneškite policijai pagalbos numeriu 112.
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