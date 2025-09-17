 Į iškvietimą atvykusį pareigūną sužalojo neblaivus vyras

2025-09-17 10:10
Karolina Konopackienė (ELTA)

Šeštadienio naktį Šilutėje neblaivus vyras sužalojo į iškvietimą atvykusį policijos pareigūną.

Policija
Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Kaip pranešė policija, Tauragės apskrities policijos patruliai šeštadienio naktį, apie 1.50 val., atvyko į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje Liepų gatvėje esančiame bute.

Jame buvęs neblaivus (2,25 prom.) vyras, gimęs 2002 metais, spyrė bendraamžiui pareigūnui.

Pastarasis dėl kojos sumušimo, suteikus medicininę pagalbą vietoje, tęsė tarnybą.

Įtariamasis buvo uždarytas į Klaipėdos apskrities VPK areštinę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

