Gundė Klaipėdos pareigūnus pinigais: 50 eurų kyšis, kad neskirtų 30 eurų baudos

Tądien apie 16.30 val. Šilutės plente pareigūnai sustabdė automobilį, kurį vairavo 41 m. vyras. Policininkai turėjo jam priekaištų, jis važiavo neprisisegęs saugos diržu.

Vyras bandė išvengti baudos ir pasiūlė pareigūnams pusšimčio eurų kyšį.

Kadangi netrukus buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas už bandymą papirkti pareigūnus, galima įtarti, policininkai pažeidėją įspėjo apie atsakomybę už šį veiksmą, o jis to neišgirdo.

Administracinių nusižengimų kodeksas už diržo saugos nesegėjimą numato baudą nuo 30 iki 50 eurų, kai asmuo nusikalsta pirmą kartą.

Jeigu per metus žmogus įkliūva antrą kartą, bauda jau siekia nuo 60 iki 90 eurų, be to, tokiam vairuotojui gali būti atimta teisė vairuoti nuo vieno iki dviejų mėnesių.

Kokios nuobaudos bandė išvengti antradienį įkliuvęs vyras, nežinia.

Pasak policininkų, pastaruoju metu bandymai juos papirkti – itin reti.

Žmonės, siūlantys kyšius, neretai elgiasi nelogiškai – bando papirkti policininkus kur kas didesne suma, nei gresia bauda.

Kai kurie jų nenutuokia, kaip gali būti nubausti už Kelių eismo taisyklių pažeidimą ir kokia atsakomybė gresia už kyšio siūlymą.

Galima spėti, kad tokie žmonės neįtaria, jog policijos automobiliuose veikia vaizdo įrašymo prietaisai, o ir patys policininkai prie uniformos yra prisisegę vaizdo kameras.

Taip elgiamasi tam, kad nekiltų abejonių pareigūnų veiksmų pagrįstumu, ir patys policininkai atsispirtų pagundoms.