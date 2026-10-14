Grėsmę kėlė dujos, elektra ir aliejus

Antradienis uostamiesčio ugniagesiams buvo ypatingas tuo, kad ryte įvyko du incidentai, kurių metu iš pastatų teko išeiti dideliam būriui klaipėdiečių – daugiau nei 200 žmonių.
Apie 9 val. pagalbos telefonu pranešta apie Šilutės plento pradžioje vienos bendrovės septynių aukštų biurų pastate kilusią sumaištį.
Darbuotojai pajuto dūmų tvaiką ir suskubo į lauką. Kai atvyko ugniagesiai, iš pastato jau buvo išėję apie 200 čia dirbančių žmonių.
Netruko paaiškėti, kad dūmai sklido iš ketvirtajame aukšte esančio tualeto. Gelbėtojams teko nuardyti jo lubų apdailą, po kuria įvyko trumpasis elektros laidų jungimas.
Pasak ugniagesių, dėl to užsidegė šildymo-šaldymo kondicionieriaus vidus.
Ištirpo prietaiso laidai, apdegė plastikinės dalys, ištekėjo darbinis skystis, tačiau liepsnos nebuvo, tik patalpose pasklido aitrūs dūmai, todėl suveikė priešgaisrinė signalizacija, o visa tai išgąsdino darbuotojus, jie suskubo evakuotis.
Gelbėtojai išvėdino patalpas ir užtikrino, kad grėsmės grįžti į pastatą nėra.
Incidentas užtruko trumpiau nei valandą.
Panašiu metu uostamiesčio Liepų gatvėje, ties 44A namu, kieme darbavosi gatvės infrastruktūrą įrengiantys darbininkai. Vienas jų vairavo sunkvežimį. Sunkiasvorė mašina kliudė dujų vamzdį ir jį prakirto.
Lauke kaipmat pasklido dujų tvaikas. Baimindamiesi sprogimo dešimt namo gyventojų išėjo iš namų.
Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai, jiems teko laukti dujų sklendę turėjusių užsukti dujininkų ir užtikrinti, kad į pavojaus zoną neitų žmonės, todėl kiemas buvo aptvertas „STOP“ juosta.
Dar vienas incidentas tą pačią dieną po 13 valandos įvyko Gargžduose, Klaipėdos gatvėje. Daugiabučio namo virtuvėje paauglys sugalvojo pasigruzdinti bulvyčių.
Atrodo, kad ant puodo su aliejumi jis uždėjo plastikinį indą, ir tai sukėlė gaisrą. Aprūko virtuvės sienos, baldai.
Vaikas išsigando, bet fiziškai nenukentėjo, nepaisant to medikai jį nuvežė į ligoninę stebėjimui.
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