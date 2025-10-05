Girta jauna moteris Plungės rajone primušė vyresnį sugyventinį

Policininkai apie muštynes tarp sugyventinių sužinojo prieš 2 val. nakties. Šįkart jiems teko tramdyti jauną moterį.
Pareigūnai išsiaiškino, kad 22 metų neblaivi įtariamoji pastūmė ir kelis kartus smogė savo dešimt metų vyresniam gyvenimo draugui. Jis taip pat buvo neblaivus.
Kol kas nežinia, ar jie girtavo drauge ir dėl ko kilo konfliktas.
Malšinti įsiplieskusios agresijos atskubėję uniformuotieji konstatavo moters girtumą – 2,02 prom. ir vyro – 2,43 prom.
Pareigūnams teko moterį sulaikyti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Du panašūs atvejai fiksuoti Šilutėje bei Šilalės rajone. Tiesa, čia nukentėjo moterys, abi jos buvo girtos.
Šilalės rajone, Sauslaukio kaime, apie 1 val. nakties namo grįžęs 24 metų vyras sumušė neblaivią (1,82 prom.) 44 metų moterį. Šis įvykis policininkų įvardijamas, kaip smurtas artimoje aplinkoje, tačiau koks giminystės ar šeiminis ryšys sieja šiuos du žmones, nepranešama.
Šeštadienį apie 19 val. Šilutėje, Voveraičių take, gyvenančios poros konfliktą taip pat ramino pareigūnai. 43 metų girtas (2,55 prom.) vyras smurtavo prieš 40-metę taip pat gerokai neblaivią (3,14 prom.) savo moterį.
Vyrą policininkai sulaikė.
