 Eismas paralyžiuotas: dėl masinės avarijos magistralėje vairuotojai užstrigo spūstyse

Eismas paralyžiuotas: dėl masinės avarijos magistralėje vairuotojai užstrigo spūstyse

2026-06-09 09:34
Asta Aleksėjūnaitė

Pagrindinės įvažos į uostamiestį antradienio rytą virto galvos košmaru vairuotojams. Kai kas pirmąsias spūstis fiksavo dar prieš septintą valandą ryto. Tačiau eismas magistralėje galutinai sustojo susidūrus net keliems automobiliams.

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Važiuojantiems magistrale teko apsišarvuoti kantrybe, pirmosios spūstys formavosi dar prieš kelininkų šiuo metu remontuojamą kelio ruožą.

Visiškai eismas stojo ties Dirvupiais. Paaiškėjo, kad čia įvyko masinė avarija.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, policijai apie įvykį pranešta 7.48 val.

Komisariatas informavo, kad eismo įvykyje susidūrė šeši automobiliai.

Turimais duomenimis, žmonės per eismo įvykį nenukentėjo.

„Pranešimų apie galimus eismo įvykius Jakų žiedinėje sankryžoje, Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, šį rytą negauta“, – tikino Klaipėdos policijos atstovė spaudai Asta Kažukauskienė.

Spūstys kitose įvažose galėjo formuotis dėl remontui uždarytos Rimkų geležinkelio pervažos. Eismo trikdžius klaipėdiečiai fiksavo dar išvakarėse.

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Bbw
Nu bbw vagenas turi būt būtinai tarp kaltininkų.
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