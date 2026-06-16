Daugiabučio laiptinėje – kraupus radinys

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.23 val. Skuode, Algirdo gatvėje, daugiabučio laiptinėje, rastas mirusio vyro (gim. 1961 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Skuode daugiabučio laiptinėje pirmadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.23 val. Skuode, Algirdo gatvėje, daugiabučio laiptinėje, rastas mirusio vyro (gim. 1961 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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