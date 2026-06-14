Ąžuolyno parke – išpuoliai

Vienas klaipėdietis nurodė, jog Ąžuolyno parke jau seniai nėra šunų ekskrementų dėžės.
„Maišelių nuo pat parko atidarymo dienos niekada nebūna. Be to, daugelyje šiukšliadėžių yra išlaužtos ir dingusios durelės, nes už jų valymą atsakingi asmenys jų niekada neužrakindavo“, – Klaipėdos savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Praneškite apie problemą mieste“ skundėsi gyventojas.
Jo pasidalintose nuotraukose matyti, kad vienoje šunų ekskrementų šiukšliadėžėje nėra šiukšlių kibirėlio, kuris galbūt paimtas dėl vandalizmo.
„Sulaužytos šiukšliadėžės, kurias įmanoma suremontuoti, bus sutvarkytos, o tos, kurių nėra galimybės remontuoti, bus pašalintos. Ąžuolyno parke naujų šunų ekskrementų šiukšliadėžių pastatyti neplanuojama, nes šių ir kitų bendrojo naudojimo šiukšliadėžių kiekis yra pakankamas“, – nurodė Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė.
Pašnekovės teigimu, ne tik šunų ekskrementų šiukšliadėžės, bet ir bendrojo naudojimo šiukšliadėžės yra nuolatos laužomos.
Maišeliais turi pasirūpinti patys gyventojai.
„Šunų ekskrementų šiukšliadėžių mieste yra gana daug, didelio jų trūkumo nėra, tačiau kasmet esamas senas šiukšliadėžes pakeičiame naujomis ir, esant gyventojų poreikiui, pagal gautus prašymus, pastatome naujose bendrojo naudojimo vietose. Dėl maišelių informuojame, kad kai kuriose šiukšliadėžėse yra numatyti skyreliai, kuriuose gali būti sudėti šunų ekskrementų surinkimo maišeliai, tačiau pažymime, kad savivaldybė ar rangovas, prižiūrintis šiukšliadėžes, nepildo jų maišeliais, nes jais turi pasirūpinti patys gyventojai“, – akcentavo I. Kubilienė.
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