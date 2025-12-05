Avarija Banginio žiede – susipuolė du lengvieji automobiliai

Prieš maždaug valandą eismo įvykio liudininkė socialinio tinklo „Facebook“ grupėje pasidalijo nuotrauka, kurioje matomi du šonais susidūrę lengvieji automobiliai. Kaip manoma, intensyviame žiede dėl avarijos galėjo kilti kamšatys, kol vairuotojai patraukė savo automobilius.
Kaip buvo rašoma anksčiau, tą pačią dieną automobilis „Audi“ trenkėsi į kelio ženklą, esantį Melnragės žiede.
