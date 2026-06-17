Aukai grasino nupjauti galvą: už pasikėsinimą nužudyti vyras nelaisvėje praleis 14 metų

Byloje surinkti duomenys atskleidė, kad kaltinamasis šių metų balandžio 1 d. apie 19 val. prekybos centro apsaugos patalpose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo nukentėjusįjį, grasino nupjauti galvą bei nužudyti. Tai darė dėl chuliganiškų paskatų, turėdamas tikslą peiliu smogti nukentėjusiajam.
Kaltinamasis kaire ranka apglėbė sėdinčio nukentėjusiojo kaklą, o dešine ranka užsimojo peiliu jam smogti. Auka aktyviai pasipriešino – sugriebė už kairės rankos ir išsilaisvino, o kartu buvęs kitas asmuo pačiupo kaltinamojo dešinę ranką, kurioje šis laikė peilį.
Vertindama byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatavo, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė dėl chuliganiškų paskatų – pasikėsino smurtauti prieš nukentėjusįjį dėl menkavertės dingsties (įsitikinęs, kad buvo be pagrindo sulaikytas), ignoruodamas elementarias moralės bei elgesio normas, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kaltinamojo chuliganiškos paskatos pasireiškė neišprovokuota agresija, iki tol tik iš matymo pažįstamo nukentėjusiojo užpuolimu ir pasikėsinimu jį nužudyti nesant jokiems asmeniniams tarpusavio santykiams.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė vieną labai sunkų nusikaltimą žmogaus gyvybei, kuris nutrūko pasikėsinimo stadijoje. Taip pat atkreipė dėmesį į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę charakterizuojančius duomenis – vyras nedirba, yra baustas administracine tvarka, anksčiau ne kartą teistas, pasikėsino padaryti labai sunkų nusikaltimą žmogaus gyvybei. Šį nusikaltimą padarė neišnykus teistumui, praėjus šiek tiek daugiau nei septyniems mėnesiams po to, kai buvo paleistas į laisvę atlikęs ilgalaikę įkalinimo bausmę.
Jam skirta galutinė subendrinta bausmė – keturiolika metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimas.
Teisėjų kolegija nukentėjusiojo pareikštą civilinį ieškinį tenkino iš dalies – iš kaltinamojo nukentėjusiajam priteisė 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
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