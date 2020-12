Artėja šventinis laikotarpis: kaip išvengti skaudžių nelaimių susijusių su pirotechnika?

Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai didžiąsias metų šventes linki sutikti saugiai ir primena, kad su pirotechnikos priemonėmis būtina elgtis itin atsakingai – naudoti tik legaliai įsigytus fejerverkus ar petardas, neleisti jų į rankas imti neblaiviems asmenims ar vaikams, kurie dar neturi teisės jų leisti. Būtina laikytis pirotechnikos priemonių instrukcijose pateikiamų nurodymų dėl saugaus atstumo, atsižvelgti ir į vėjo stiprumą, jo kryptį ir kita, kad nenukentėtumėte ne tik patys, bet ir esantieji šalia, nebūtų apgadintos transporto priemonės, ar kitas turtas.

Pagal pavojingumą pirotechnikos priemonės skirstomos į kelias kategorijas – nuo paprasčiausių (F1), kurias galima naudoti ir gyvenamosiose patalpose, iki labai pavojingų (F4), skirtų tik profesionaliems pirotechnikams. Vaikai, jaunesni nei 14 metų amžiaus, negali įsigyti net ir paprasčiausių (F1) fejerverkų. Kai kurių kategorijų petradas (F2, F3 ir P1), skirtas garso efektui sukelti, dar vadinamų sprogalais, pyškalais, sprogtukais, Lietuvoje naudoti ir platinti yra draudžiama. Labai pavojinga naudoti pažeistus, pasidarytus, ar perdarytus fejeverkus.

Apie pirotechnikos priemonių keliamus pavojus kalbama kasmet, deja, skaudžių nelaimių išvengti dažniausiai nepavyksta. Klaipėdos mieste per praėjusį šventinį laikotarpį pirotechnikos užtaisai sužalojo du žmones, per 2018–2019 metų šventes skaudžių nelaimių išvengta, o per 2017–2018 m. – nukentėjo vienas žmogus.

Svarbu prisiminti, kad naudoti pirotechnikos priemonių negalima 30 metrų atstumu nuo mokyklų, gydymo ar reabilitacijos įstaigų, kulto ir šarvojimo patalpų (išskyrus paprasčiausius F1 kategorijos fejerverkus). Klaipėdoje zona be pirotechnikos jau penktus metus skelbiama ir Teatro aikštė. Dėl karantino šiemet primygtinai prašoma atsisakyti pasivaikščiojimų po senamiestį, ar kitas lankyti pamėgtas vietas, o likti ir šventinę nuotaiką kurti namuose.

Policijos pareigūnai kaip ir kasmet šventiniu laikotarpiu vykdys sustiprintą pirotechnikos pardavimo ir naudojimo kontrolę, tačiau elgtis atsakingai ragina visus – juk sudrausminę lengvabūdiškai besielgiantį vaiką ar suaugusįjį, galbūt jį apsaugosite nuo didelės nelaimės.