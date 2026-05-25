Apšaudyta paauglė iki šiol kenčia pasekmes – laukia dar viena operacija

Šešiolikmetė prieš mažiau nei metus buvo apšaudyta Taikos prospekte netoli parduotuvės. Teigiama, kad paauglė gavo žinutę iš pažįstamo vaikino. Su juo esą kurį laiką draugavo, bet susitikimas baigėsi šūviais – bendraamžis į mergaitę šovė net kelis kartus.
„Buvo šauta į krūtinės ląstą bei į kojas. Iš viso buvo padaryti šeši šūviai“, – tvirtino advokatė Julija Manako-Galminė.
Ligoninėje atsidūrusi paauglė buvo operuota net du kartus, o vėliau ilgai gydyta. Deja, tačiau kūne taip ir liko įstrigę šratai.
„Šratai liko iki šiol kūne, jų pašalinti neįmanoma. Taip pat nėra įmanoma pašalinti labai bjaurius randus. Be to, nėra galimybių atstatyti psichologinę sveikatą, nes mergaitė iki šiol priversta vaikščioti pas psichologus“, – dalijosi J. Manako-Galminė.
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Po apšaudymo mergaitei liko ne tik kūne migruojantys šratai, kurių poveikis sveikatai ateityje vis dar neaiškus. Jai taip pat diagnozuoti panikos priepuoliai, nerimas, galvos skausmai ir nemiga. Vis dėlto visa padaryta žala sveikatai kol kas traktuojama kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.
„Dėl nustatytų sužalojimų, nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Tačiau kreipėmės tyrimo metu dėl psichologinės-psichiatrinės ekspertizės dėl pasekmių. Buvo nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas“, – komentavo prokurorė Erika Laukineitienė.
Nukentėjusios mergaitės šeima prašė tyrimo dėl pasikėsinimo nužudyti ir neteisėto ginklo panaudojimo, tačiau, kodėl paauglys pradėjo šaudyti, prokuratūra neatskleidžia.
„Kadangi nepilnamečiai, uždaras teismo posėdis, jautri tema, nenorėčiau detaliau pasakoti“, – kalbėjo E. Laukineitienė.
Klaipėdiečiai nesupranta, kaip viešoje vietoje paauglys galėjo švaistytis ginklu.
„Iš kur jie gauna tuos šautuvus, juk neparduoda jiems. Tėvai namuose turbūt turi ir laiko be apsaugos“, – sakė vietos gyventoja.
Koks iš tiesų buvo nusikaltimo įrankis – vis dar neaišku.
„Buvo ikiteisminio tyrimo metu imtasi visų priemonių, kratų, bet, kaip ir pats kaltinamasis nurodė ikiteisminio tyrimo metu, jis bėgdamas perdavė kitam asmeniui, kuris išmetė tą ginklą“, – neslėpė prokurorė.
Pats paauglys nurodė esą šaudęs pneumatiniu ginklu.
„Nėra pareikšti įtarimai dėl nešaunamojo ginklo panaudojimo. Dėl to bus pateiktas dar vienas prašymas teismui, tad bandysime grąžinti kaltinamąjį aktą papildymui“, – teigė J. Manako-Galminė.
Anot nukentėjusios paauglės advokatės, šaudęs paauglys iki šiol mergaitės neatsiprašė.
„Jam negalima su ja bendrauti, nei žinutėmis, t. y. absoliučiai negalima, kol vyksta tyrimas“, – tikino teisiamo nepilnamečio tėvas.
Pasak paauglio tėvo, sūnus išgyvena ir gailisi taip pasielgęs. Anot jo, Ligonių kasoms už gydymą jau sumokėta. Tiesa, apšaudytos mergaitės šeima siekia, kad būtų atlyginta visa žala – tiek turtinė, tiek neturtinė. Taip pat prašoma padengti ir mergaitės laukiančios randų šalinimo operacijos išlaidas – procedūra kainuos apie 1,5 tūkst. eurų, o nukentėjusiosios šeima, pasak advokatės, tokių pinigų neturi.
(be temos)
(be temos)
(be temos)