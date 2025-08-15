Žolinė žada būti kaitri

Šiandien bus itin karšta, Klaipėdoje tikėtina giedra diena, su 26–29 laipsnių šiluma.
Penktadienį, per Žolinę, diena taip pat bus labai šilta, termometrai rodys 25–28 laipsnius, bet Klaipėdą vakare gali užklupti trumpos bei smarkios liūtys.
Nuo šeštadienio oras atvės, naktimis laikysis 15–17, dienomis – apie 20–23 laipsnius šilumos.
Sekmadienį tikėtinas vėsesnis oras, naktį – tik apie 13–15, dieną – apie 19–21 laipsnis, šviesiuoju paros metu gali nugriaudėti perkūnija ir prapliupti trumpos liūtys.
Pirmadienis bus pirma diena, kai lietaus nelauksime, giedros dienos tikėtinos visą savaitę. Oras po truputį šils, bet iki kito penktadienio 23 laipsnių ribos neperžengs.
Antroje savaitės pusėje naktys pamažu šiltės ir pasieks 16–18 laipsnių.
Sinoptikai tikina, kad vėstantys orai nėra artėjančio rudens pranašai, tikėtina, kad rugsėjis mus dar džiugins šiluma.
