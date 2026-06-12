Žaidimų aikštelėje – naujovė

Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė sakė, kad buvo maloniai nustebinta, kai sulaukė daugybės klaipėdiečių pagalbos.
„Jau seniai vienoje vietoje padėti nebuvo susirinkę tiek vyrų. Tikrai džiugu. Daug rankų, todėl ir darbai greitai vyko. Esu be galo laiminga. Kaip bebūtų, yra sunku prikviesti žmones bendriems darbams, nes kiekvienas turi savų darbų, rūpesčių. Tačiau trečiadienį buvo viršyti visi lūkesčiai“, – teigė R. Baguckienė.
Anot pašnekovės, stalai buvo nupirkti įgyvendinus bendruomenės projektą, kuriam paramą skyrė Klaipėdos bendruomenių asociacija, finansuojama Klaipėdos LEZ.
„Tai yra Klaipėdos bendruomenių asociacijos nuosavybė, bet mylėti ir prižiūrėti turėsime mes. Galės naudotis visi, kurie užsuks į mūsų aikštelę. Artimiausiu metu planuoju nupirkti šaškių, šachmatų ir rakečių su kamuoliukais. Tikimės, kad jie neįgaus kojyčių ir neišeis, visi galės pažaisti ir paskui padėti atgal į vietą. Bus kaip bus, reikia tikėti ir pasitikėti žmonėmis. Jeigu vasarą žaidimų priemonės išliktų, jau būtų labai gerai, o jeigu būtų ir naudojamos, išvis džiugu“, – kalbėjo R. Baguckienė.
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