 Vytautas Žilėnas: „Laluna“ – tokia kaip vasara

Vytautas Žilėnas: „Laluna“ – tokia kaip vasara

2026-06-16 15:08
Pranešimas spaudai

Vytautas Žilėnas – „Lalunos“ ryto eterio programos vedėjas. Melomanas, istorikas, kulinaras… Oi, kiek visko telpa šiame žmoguje. Šį kartą Vytautas apie vasarą.

<span>Vytautas Žilėnas: „Laluna“ – tokia kaip vasara</span>
Vytautas Žilėnas: „Laluna“ – tokia kaip vasara / „Lalunos“ nuotr.

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– Jei vasara būtų daina ir grotų eteryje be sustojimo. Kokia daina tai būtų?

– Man buvo penkiolika. Su draugais vieną vasaros vakarą „netyčia“ atsidūrėme diskotekoje ir nuo tos dienos, net prabėgus daugeliui metų, jei vasara būtų daina, man ji būtų Scooter – „Endless Summer“.

– Jei vasara būtų skonis, koks jis būtų?

– Tik ką priskintų, dar kiek neprinokusių ir labai lauktų pirmųjų braškių skonis, nes pačiam tas braškes tekdavo ir laistyti, ir ravėti.

– Kas vasarą geriau – jūra ar ežeras?

– 100 procentu jūra! Tikrai nieko neturiu prieš ežerą, bet jame per bangas nepašokinėsi.

– Koks vasaros garsas tau gražiausias?

– Absoliuti tyla, ryte, prieš saulėtekį.

– Koks vasaros kvapas tau skaniausias?

– Vienareikšmiškai – jazminų. Su niekuo nepalyginamas kvapas. Beje, kvepalus gaminantys žmonės sako, kad jazmino kvapo yra beveik neįmanoma išgauti.

– Jei vasarą galėtum valgyti tik vieną patiekalą ar užkandį, kas tai būtų?

– Šaltibarščiai su šviežiomis putpelės kiaušinio dydžio bulvėmis.

– Jei galėtum išmokti naują veiklą vasarą, kas tai būtų?

– Norėčiau profesionaliai išmokti rūkyti mėsą ir autentiškai raugti girą.

– Kas patinka labiau – saulėtekiai ar saulėlydžiai?

– Saulėtekiai. Nes saulėlydžių esu matęs ne vieną, o saulėtekiams, kaip bebūtų keista, esu per didelis miegalius.

– Koks keisčiausias dalykas, kurį esi daręs vasarą?

– Po pralaimėtų lažybų šiltą vasaros dieną teko eiti Vilniaus gatvėmis su kailiniais ir žiemine kepure. Įdomi bei itin karšta patirtis.

– Kas tau yra tobula vasaros diena?

– Plius 22, nestiprus vėjas, saulę kartas nuo karto uždengia lengvi plunksniniai debesys. Vandens temperatūra plius 20, bangų yra, maudytis galima.

Šiame straipsnyje:
Vytautas Žilėnas
Laluna
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vasara

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