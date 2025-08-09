Visų sezonų kurortas pasirengęs bet kokiu oru pasiūlyti viską, ko reikia atostogoms

Patirtis atrakina požiūris
Čia gimusi bei augusi Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė neleis suabejoti, kaip per pastaruosius dešimtmečius pasikeitė gimtasis miestas – pašnekovės teigimu, šiandien kurortas jau tapo ta vieta, kurioje kokybišku poilsiu, gausybe turiningų veiklų galima mėgautis nepriklausomai nuo oro sąlygų.
Ne tik nenuspėjamumu pasižymintis pajūrio klimatas, bet ir naujos realijos, besikeičiantys pačių poilsiautojų įpročiai skatina verslą bei savivaldą nuosekliai investuoti į kuo platesnius poreikius atliepiančią paslaugų infrastruktūrą.
Tad net ir mažiau saulėtų dienų pasiūliusi šiųmetė vasara netapo priežastimi nusiminti, priešingai – L. Taučiūtės manymu, kaip tik paskatino poilsiautojus pasinerti į visai kitokius, netikėtus atradimus: „Mūsų svečiai turėjo galimybę patirti ir pamatyti kitokią Palangą – neabejoju, kad daugelis, kuriems teko ieškoti alternatyvų tradiciniam poilsiui pajūryje, nustebo, kiek daug kurortas gali pasiūlyti.“
Kaip pastebi pašnekovė, neretai raktu į šias patirtis tampa tiesiog mūsų požiūris.
„Manau, yra ne blogas oras, o bloga apranga ir prastas nusiteikimas. Juk ir keliaudami po pasaulį nuolat susiduriame su iššūkiais – vienam tai bus 40–45 laipsnių karštis Ispanijoje ar Portugalijoje, kitam – lietus Palangoje. Svarbiausia – mokėti vertinti ir mėgautis tuo, ką siūlo aplinka“, – įsitikinusi palangiškė.
Ji išskiria ne vieną veiklų kryptį, kuriose save ras bet kuris Palangos svečias.
Harmonijoje su savimi
Štai aktyvaus laisvalaikio gamtoje gerbėjus pasikrauti energijos kviečia puikiai išvystyta dviračių takų infrastruktūra. Pasak Palangos visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistės Agnės Leonavičiūtės, Palanga yra tikras rojus tiems, kurie mėgsta aktyviai leisti laiką gamtoje. Kai nevargina karščiai ir oras tampa itin gaivus, vienas geriausių būdų pažinti kurortą – sėsti ant dviračio ir leistis į nepamirštamą kelionę vingiuojančiais dviračių takais.
„Palanga dviračiu – tai ne tik judėjimas, tai – būdas pabėgti nuo rutinos, atsigauti ir pasisemti įkvėpimo. Dviračių takai driekiasi per kvapnius pušynus, tad važiuodami mes ne tik sportuojame, bet ir gyvybingai kvėpuojame sveikatai naudingu pušynų oru“, – sakė pašnekovė.
Jos teigimu, ypač nepakartojama patirtis laukia rudeniop, kai jūra tampa lyg gyvas paveikslas – ne visada rami, gili ir viliojanti. Tai metas, kai žmonių mažiau, o tylos ir gamtos grožio – gerokai daugiau.
„Dviračiu galima pasiekti net ir atokiausius kampelius – numinti iki vadinamojo Pasaulio krašto, kur atsiveria jūros begalybė. Čia pasijunti tarsi vienas su gamta – laisvas, ramus, įkvėptas“, – kalbėjo A. Leonavičiūtė.
O tiems, kas nori turiningo maršruto, verta stabtelėti, pavyzdžiui, prie istorinių Palangos vilų – jos mena kurorto praeitį ir suteikia kelionei papildomą prasmę. Čia kiekvienas posūkis – tai naujas atradimas, kiekviena atkarpa – kvietimas sustoti, pažvelgti ir pajusti.
Aktyvių veiklų nestinga ir uždarose erdvėse. Tiek pramankštinti kūną, tiek pasilepinti atpalaiduojančiu poilsiu visada malonu Palangos baseine, siūlančiame ne tik plaukimo takelius, bet ir SPA zoną. Taip pat – Palangos sporto centre, kuris atviras bet kuriam krepšinio, stalo teniso gerbėjui, o čia veikiančiose moderniose treniruoklių salėse kartais vos telpa sporto entuziastai.
Vis labiau populiarėjant raketinėms sporto šakoms kurortas taip pat turi ką pasiūlyti – ir padelio gerbėjams, ir lauko teniso entuziastams.
Kita veiklų kryptis, be kurios neįsivaizduojamas kurortas, – tai SPA ir sveikatingumo centrai su įvairiausiomis pirtimis, druskų, gintaro kambariais, masažais bei daugybe kitų procedūrų.
Vien šiemet du viešbučiai atidarė visiškai naujus didžiulius SPA centrus, kiti diegia įvairias naujoves. O juk SPA centrams blogas oras neegzistuoja – jie bet kada suteiks gilų atsipalaidavimą, galimybę pabūti su savimi ir atgauti jėgas. Ar vienas, ar su šeima, svečias šiais malonumais gali mėgautis ištisą dieną.
Tik spėk rinktis gausoje
Džiugių žinių kasmet kurortas pateikia ir gastronomijos srityje. Pastaraisiais metais Palangos maitinimo įstaigų žemėlapis pasipildė neįtikėtina įvairove. Čia veikia ne tik aukštos klasės restoranai, įvairiausio stiliaus barai, bet ir gurmaniško greitojo maisto salelės. Tai – puiki proga pasimėgauti įvairiausių pasaulio virtuvių patiekalais, jaukiai praleisti laiką su artimaisiais. Ir kad visa tai pasiektum lietingu oru, tereikia viena – skėčio.
Tas pats pasakytina ir apie gausybę pramoginių, kultūrinių renginių, kuriais lankytojai be perstojo lepinami ištisus metus.
„Į gyvos muzikos programas ir lauko erdvėse, ir po stogu publiką nuolat kviečia ne tik Kurhauzo, Palangos koncertų salės, bet ir privatūs muzikos klubai. Renginių gausa tokia, kad tik spėk rinktis, ko nori“, – sakė Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskienė.
Norintieji praleisti laiką ir smagiai, ir įdomiai laukiami įvairiuose muziejuose – vilioja visame pasaulyje žinomas Gintaro, taip pat modernus, interaktyvus Palangos kurorto bei kiti muziejai, kurie siūlo turiningą ir įtraukią edukacinę veiklą tiek šeimoms su vaikais, tiek pavieniams lankytojams.
Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė pasidžiaugė, kad miesto svečiai dieną, netinkančią maudynėms jūroje, išnaudoja gilesnei pažinčiai su kurortu. Kaip labiausiai pamėgtas, tad ir ilgiausiai gyvuojančias pašnekovė mini istorinės tematikos ekskursijas, tačiau lankytojus nuolat stengiamasi stebinti ir naujovėmis. Vienos tokių – ekskursijos „Dešimt Palangos istorijų“, „Kurortas, kuris moka uždirbti: istorijos iš Palangos“ bei maršrutas „M. K. Čiurlionio kelias Palangoje“.
Įžvelgia didelį potencialą
R. Kmitienė taip pat primena, jog, kaip ir kasmet, lankytojų laukia Palangos vasaros skaitykla, kuri šiemet skaičiuoja jau 59-ąjį sezoną. Unikali erdvė kviečia patirti ne tik skaitymo džiaugsmą, pasimėgauti puodeliu kavos, bet ir apsilankyti gausiuose renginiuose – knygų pristatymuose, susitikimuose su rašytojais, parodose, edukacijose bei koncertuose.
O kad miesto svečiai nepritrūktų turiningo laiko idėjų, turizmo specialistai yra parengę ir specializuotą leidinį „Palanga lietui lyjant“. Su lankstinuko turiniu virtualiai galima susipažinti tinklalapyje www.visit-palanga.lt („Informacijos“ skyriuje „Leidiniai ir vaizdo įrašai“).
Kurorto verslo atstovai pastebi, jog nors Palangos virsmui visų sezonų kurortu lemiamos įtakos turi sutelktos vietos savivaldos bei verslo pajėgos, tačiau neatmestinos ir besikeičiančios pasaulinės turizmo tendencijos. O jos byloja, kad vis daugiau keliautojų vietoje karščių alinamų regionų jau dairosi vėsesnių, gaivesnių krypčių. „Iš tokių šalių kolegų jau girdime prognozes: jūsų kraštai tuoj bus pačiame klestėjime. Ir išties šia prasme Lietuva, Palanga turi didžiulį potencialą. Esame pasirengę pasiūlyti svečiams viską, ko jiems reikia“, – sakė Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė.
