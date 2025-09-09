Viršytas biudžeto pajamų planas

Pirmąjį šių metų pusmetį savivaldybė į biudžetą planavo surinkti 217 mln. eurų, faktiškai gauta 218 mln. arba 1,2 mln. eurų daugiau nei planuota.
Savivaldybės administracijos teigimu, pajamų planas įvykdytas 100,5 proc.
Mokesčių planas buvo 101,4 mln. eurų, faktiškai gauta 102,8 mln. arba 1,5 mln. daugiau nei planuota.
Planas įvykdytas 101,5 proc.
Daugiau nei planuota gauta gyventojų pajamų mokesčio (415 tūkst. eurų), paveldimo turto mokesčio (20,3 tūkst.), nekilnojamojo turto mokesčio (1,1 mln. eurų).
Gauta mažiau nei planuota žemės mokesčio (9,7 tūkst. eurų) bei mokesčio už aplinkos teršimą (60 tūkst. eurų).
ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas buvo 7,3 mln. eurų, faktiškai gauta 5,9 mln. eurų arba 1,4 mln. eurų mažiau nei planuota.
Planas įvykdytas 81 proc.
Negauta 532 tūkst. eurų dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti.
Gauta daugiau nei planuota palūkanų (117,5 tūkst. eurų), dividendų (918,2 tūkst. eurų), nuomos mokesčio už valstybinę žemę (55,2 tūkst. eurų), mokesčių už valstybinius gamtos išteklius (40,6 tūkst. eurų), pajamų už prekes ir paslaugas (97,2 tūkst. eurų), įmokų infrastruktūros plėtrai (39,5 tūkst.), pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (11,1 tūkst.), vietinių rinkliavų (141,1 tūkst.), pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir netesybų (62,4 tūkst. eurų).
Remiantis savivaldybės pateikiama informacija, pirmojo šių metų pusmečio asignavimų planas siekė 205,3 mln. eurų, iš jų nepanaudota 36,362 mln. eurų.
Tad asignavimų planas įvykdytas 82 proc.
Savivaldybės administracija programoms vykdyti nepanaudojo 36,3 mln. eurų, iš jų – Miesto urbanistinio planavimo programai vykdyti, kompensacijoms išmokėti už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimui infrastruktūros plėtrai, pastatų fasadų tvarkymo rėmimui.
