Vietoj garažų – gatvė

Valstybei nuosavybės teise priklauso ir Klaipėdos savivaldybės patikėjimo teise valdomi nekilnojamojo turto objektai – garažai, esantys Didžiojoje Vandens g. 28B.
Vadovaujantis 2000 m. liepos 5 d. tarybos sprendimu „Dėl Teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių Vartų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, šie garažai yra numatyti nugriauti.
Juos nugriovus, bus sudarytos sąlygos Pylimo gatvės rekonstrukcijai.
Preliminari pastatų griovimo suma – apie 10 tūkst. eurų.
„Garažai priklausė privatiems asmenims, jie paimti visuomenės poreikiams ir dabar ketinama juos nugriauti. Vietoj jų planuojama gatvės rekonstrukcija“, – patvirtino Klaipėdos savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis.
Už visus keturis garažus savininkams sumokėta 105,7 tūkst. eurų, nuo 24 tūkst. iki 28 tūkst. eurų už vieną.
Tiek juos įvertino turto vertintojai.
„Miestas išpirko tuos garažus, dabar reikia atlikti dar vieną procedūrą – dėl jų griovimo priimti miesto tarybos sprendimą“, – pridūrė E. Simokaitis.
Visuomenės reikmėms paėmimo procedūra nėra neįprasta: visuomenės reikmėms taip pat buvo paimti garažai Kulių Vartų gatvėje, butai Nemuno g. 113 ir 133, taip pat žemės sklypai, kai miestui reikėjo statyti nekilnojamojo turto objektus.
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