Vienintelės Lietuvoje – „Grifono sporto žaidynės 2026“ Klaipėdos pajūryje

Tai – vienintelės tokio pobūdžio karinės paplūdimio varžybos šalyje, kurios aktyviai dienai prie Baltijos jūros suburia Lietuvos kariuomenės karius ir NATO sąjungininkus.
Žaidynių tikslas – ne tik išsiaiškinti stipriausias karių komandas, bet ir puoselėti Lietuvos bei sąjungininkų tarpusavio ryšį, brolybę bei bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje. Fizinis pasirengimas ir komandinė dvasia – neatsiejama kiekvieno kario kasdienybės dalis.
Šiemet žaidynėse varžysis apie 300 dalyvių, kurie išmėgins jėgas net šešiose didelės ištvermės reikalaujančiose sporto rungtyse:
- karinėje kovinėje savigynoje;
- virvės traukime;
- prisitraukimuose bei svarsčio kilnojime;
- paplūdimio tenise ir tinklinyje.
Renginio programa
- 10.30–11 val. – Grifono žaidynių atidarymas.
- 11–17 val. – varžybos.
- 17 val. – varžybų uždarymas ir apdovanojimų ceremonija.
- 18 val. – grupės „Plėšikai“ pasirodymas.
Varžybose dalyvaus: PB „Žemaitija“, PB „Geležinis vilkas“, Karinės oro pajėgos, Karinės jūrų pajėgos, Krašto apsaugos savanorių pajėgos, Karo policija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Pirmosios divizijos vadovybė, Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, Sausumos pajėgų Majoro Juozo Lukšos mokymo centras, Specialiųjų operacijų pajėgos, Portugalijos rotacinės pajėgos, kariai iš Latvijos bei Vidaus reikalų ministerijos vienetai (SAT, PAGD, VST, TT, policija ir t. t.).
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