Vėl klibina butų durų rankenas

Klaipėdiečiai neretai dalijasi pastebėjimais apie daugiabučių laiptinėse vaikštančias įtartinas moteris, kurios, kaip teigiama, tikrina butų durų rankenas ir mėgina išsiaiškinti, ar kas nors yra namuose.
„Ne kartą teko matyti tokius vaizdus – baisu net pagalvoti, kokie jų ketinimai. Gal namus apvogti, gal kažkam pakenkti – nesuvokiu, kam taip elgtis ir kaip jos iš viso įeina į daugiabutį“, – vienoje feisbuko grupėje svarstė klaipėdietė.
Tokie vaizdai gyventojams kelia klausimų ir verčia sunerimti dėl namų saugumo.
Vis dėlto vien įtartinas elgesys dar neleidžia spręsti apie tikruosius asmenų ketinimus.
Klaipėdos miesto policijos komisariato bendruomenės pareigūnų duomenimis, bendraujant su gyventojais apie problemas gyvenamojoje teritorijoje, būna pavienių atvejų, kai žmonės pasakoja, kaip kažkas paskambina durų skambučiu nakties metu bei tikrina, ar užrakintos buto durys.
„Gyventojams bendruomenės pareigūnai pataria visada užsirakinti buto duris, o prieš einant miegoti, dar kartą patikrinti, ar tikrai durys užrakintos. Pagal galimybes rekomenduojama spręsti klausimą ir dėl papildomų saugumo priemonių, pavyzdžiui, laiptinės užrakto įrengimo – patekti pašaliniams asmenims būtų daug sudėtingiau. Pastebėjus įtarimų keliančius asmenis, reikėtų nedelsiant pranešti policijai telefonu“, – pažymėjo pareigūnai.
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