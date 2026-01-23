Vasaros estrada netrukus sulauks rekonstrukcijos: kaip ši erdvė keisis?

Penktadienį, sausio 23 d., Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė rangos sutartį, kuri žymi oficialią projekto įgyvendinimo pradžią. Darbus planuojama pradėti artimiausiu metu.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pabrėžė erdvės simbolinę reikšmę miestui.
„Tai svarbus žingsnis ne tik atnaujinant vieną reikšmingiausių Klaipėdos kultūros erdvių, bet ir kuriant šiuolaikišką ir jaukią vietą klaipėdiečių susibūrimams bei dideliems renginiams“, – feisbuke rašė A. Vaitkus.
Ypatingą reikšmę projektui suteikia ir laikas – rekonstrukcija vyks artėjant Dainų šventės šimtmečio minėjimui.
Kokie pokyčiai laukia Vasaros estrados?
Vasaros estrada kardinaliai atsinaujins. Bus sutvarkytos tribūnos, atnaujintas apšvietimas, vaikams atsiras žaidimų aikštelės, o teritorijoje iškils ir lauko kavinė. Naujai sutvarkyta erdvė bus pritaikyta ne tik dideliems renginiams, bet ir kasdieniams miestiečių bei svečių vizitams.
„Numatomas pilnas estrados ir visos teritorijos atnaujinimas: atsinaujins abi tribūnos, pėsčiųjų takai, apšvietimas, bus įrengta apie 9 tūkst. vietų žiūrovams. Taip pat suplanuotos vaikų žaidimų, riedlenčių ir riedučių aikštelės, vieta lauko kavinei – kad ši erdvė gyvuotų ne tik renginių metu, bet ir kasdien“, – akcentavo miesto meras.
Kaip praneša Klaipėdos miesto savivaldybė, po estrados koncertinės dalies tribūna suprojektuotos naujos patalpos atlikėjų poreikiams – jiems skirtose erdvėse bus įrengtos repeticijų, grimerinės, sandėliavimo bei sanitarinės patalpos.
Taip pat šiose patalpose numatoma nauja jaunimo erdvė. Kadangi uostamiestyje jaunimo erdvės daugiausia yra pasiskirsčiusios miesto centrinėje ir pietinėje dalyse, ši nauja erdvė padės užtikrinti jaunimui skirtų veiklų prieinamumą šiaurinėje miesto dalyje.
Jaunimui suprojektuotos dvi erdvių patalpos, pora kabinetų, taip pat sanitarinės ir sandėliavimo patalpos. Erdvės bus skirtos jaunimo užsiėmimams, socialinei įtraukčiai bei pagalbai.
Atnaujinta Vasaros estrada turėtų tapti ne tik svarbia koncertų ir švenčių vieta, bet ir kasdieniu traukos centru klaipėdiečiams bei miesto svečiams.
„Man tai ypač svarbu, nes Klaipėda turi būti miestas, kuriame jaunimas turi lygias galimybes, saugias ir atviras erdves augti, kurti ir burtis“, – pabrėžė A. Vaitkus.
Rangos darbų konkursą laimėjo Vilniaus statybų bendrovė UAB „KRS“, sutarties vertė – beveik 12,1 mln. eurų.
