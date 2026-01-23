Filmoteka „Naglis“ duris atvers šių metų rudenį

Jo teigimu, penktadienį ant pastato buvo iškeltas pagrindinių darbų pabaigą simbolizuojantis vainikas.
„Regioninės filmotekos „Naglis“ atidarymas žymės ne tik atnaujinto pastato veiklos pradžią, bet ir naują etapą Lietuvos kino kultūroje. (...) „Naglis“ taps inovatyviu kino kultūros centru – vieta, kurioje bus saugomas ir puoselėjamas kinas kaip menas, istorija ir gyva patirtis, o vietos bendruomenėms atsivers erdvė susitikimams, dialogui ir kino edukacijai“, – pranešime teigė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Pasak centro, filmotekoje vyks filmų peržiūros, teorinės ir praktinės kino edukacijos, bus organizuojami kino kultūros sklaidos projektai, kino kūrėjų ir tyrėjų rezidencijos bei panašaus pobūdžio veiklos, skirtos didinti kino prieinamumą ir skatinti platesnį skirtingų visuomenės grupių įsitraukimą.
Joje atsiras dvi kiną rodančios salės, lauko kino teatras, audiovizualinių menų kultūros centras su skaitykla ir mediateka, ekspozicijų erdvės, audiovizualinio darbo bei rezidencijų studijos.
Planuojama, kad per metus čia apsilankys apie 55 tūkst. lankytojų.
„Filmoteka veiks kaip ištisus metus atvira kino kultūros įstaiga, suteikianti galimybę plačiajai visuomenei nuolat mėgautis kokybišku kinu. Kartu ji taps erdve tarptautiniams projektams, rezidencijoms ir kino meno raidai, o ateityje, tikimės, svarbiu traukos centru ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kino profesionalams“, – sakė Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius.
BNS rašė, kad kino teatro tvarkymo darbai pradėti 2024 metų pabaigoje. Rekonstrukcijos darbus vykdo bendrovė „Infes“, su ja pasirašyta 8,3 mln eurų vertės sutartis.
Projektas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė daugiau nei 9,1 mln. eurų.
Kino teatras Lietuvos kino centrui perleistas 2023 metų gruodžio 1 dieną.
