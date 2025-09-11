 Vargas – dėl vėliavos: miestiečiai jau kreipėsi ne kartą

Vargas – dėl vėliavos: miestiečiai jau kreipėsi ne kartą

2025-09-11 09:49
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdiečiai pastebėjo, kad Sąjūdžio parke kabo apdriskusi šalies vėliava. Miestiečiai ne pirmą kartą kreipiasi dėl šiame parke prastai atrodančios valstybinės vėliavos, kartą ji net buvo iš viso dingusi.

Priežiūra: kai kuriose uostamiesčio vietose valstybines vėliavas per metus tenka keisti net kelis kartus, jas drasko pajūrio vėjai.
Priežiūra: kai kuriose uostamiesčio vietose valstybines vėliavas per metus tenka keisti net kelis kartus, jas drasko pajūrio vėjai. / Vytauto Petriko nuotr.

Šįsyk pranešta, kad vėliava jau yra apdriskusi.

Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė patikino, kad vėliava susidėvėjo ir netrukus bus pakeista nauja.

„Pastarąjį kartą Sąjūdžio parke vėliava buvo keista kovo mėnesį. Dažniausiai dėl susidėvėjimo per metus vėliava keičiama du ar tris kartus. Vėliavos keletą kartų per metus keičiamos ne tik Sąjūdžio parke, bet ir kitose vietose. Vėliavos veikiausiai susidėvi tose vietose, kur yra atviros, aukščiau esančios teritorijos“, – teigė I. Kubilienė.

Praėjusiais metais savivaldybei žmonės buvo pranešę, kad vėliava iš viso buvo dingusi.

Aiškintasi, gal vandalai nuplėšė trispalvę. Tačiau paaiškėjo, kad, kilus audrai, atviroje vietovėje ant stiebo iškelta vėliava tiesiog buvo nuplėšta gūsingo vėjo.

Šiame straipsnyje:
vėliava
Lietuvos vėliava
Sąjūdžio parkas
nuplėšė vėliavą

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų