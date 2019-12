A. Valinsko festivalio skoloms – biudžeto lėšos

Sutartis – trejiems metams

Festivalis Nidoje, palydėtas legendiniu šūkiu "Benai, plaukiam į Nidą!", buvo rengiamas birželį. Tačiau renginio organizatoriai viešoji įstaiga "Improvizatoriai" spalį pateikė prašymą papildomai skirti biudžeto lėšų, nes liko nepadengtų skolų.

Neringos savivaldybė skelbė konkursą kultūros bei meno sričių ir programų projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto. Pagal programą "Tęstinių masinių renginių rėmimas" geriausiais buvo pripažinti dviejų žinomų vyrų pasiūlymai.

Nuspręsta 35 tūkst. eurų skirti Edmundo Jakilaičio organizuojamai vasaros sezono atidarymo šventei "Sveika, Neringa". Konkurso laimėtoju pripažinta viešoji įstaiga "Pilietinė medija".

Tiek pat, 35 tūkst. eurų, nuspręsta skirti festivaliui "Nida", kurį organizuoja žinomas televizijos veidas A. Valinskas. Laimėtoja pripažinta viešoji įstaiga "Improvizatoriai".

Sutartis su šia įstaiga pasirašyta trejiems metams.

Skola – 7,35 tūkst. eurų

Nors konkursai jau įvykę, biudžeto lėšos išskirstytos pagal pasirašytas sutartis su paslaugų teikėjais, spalio pabaigoje viešoji įstaiga "Improvizatoriai" pareiškė, kad po festivalio "Nida" liko nesumokėtų skolų, todėl prašoma jas padengti iš Neringos savivaldybės biudžeto.

Iš viso prašoma papildomai skirti 7,35 tūkst. eurų.

"Lėšų reikia patirtoms išlaidoms padengti, t. y. susidariusiam įsiskolinimui už trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas. Kartu norime atkreipti dėmesį, kad daugiau kaip 70 proc. savivaldybės skirtų lėšų buvo sumokėta Neringos kurorte veiklą vykdantiems paslaugų teikėjams", – rašte pažymi įstaigos "Improvizatoriai" direktorius Dominykas Šumskis.

Žadėjo duoti daugiau

Renginių organizatoriai savo rašte pateikė dar vieną įdomią aplinkybę. Nors renginio finansavimas numatytas iš tam tikros programos, esą dar metų pradžioje Neringos savivaldybė festivalio rengėjams žadėjo, jog ketina skirti 45 tūkst. eurų sumą.

"Žinodami preliminarų savivaldybės sprendimą, pradėjome ruošti festivalio programą, ieškoti rėmėjų bei partnerių, pasirašėme sutartis su trečiaisiais asmenimis – renginio atlikėjais, LRT, techninio aptarnavimo paslaugas teikiančia įmone, viešbučiais", – dėstoma D. Šumskio rašte.

Kodėl savivaldybė dalijo pažadus dėl pinigų konkurso dalyviui, su kuriuo dar nebuvo pasirašyta paslaugos teikimo sutartis?

Kovą Neringos savivaldybės administracija atsipeikėjo, jog A. Valinsko festivaliui gali skirti tik 35 tūkst., o ne 45 tūkst. eurų.

Didesnės sumos negalima skirti, nes pagal galiojančią tvarką tokio pobūdžio masiniams renginiams gali būti skiriama ne daugiau kaip 35 tūkst. eurų.

Apgulė televizorius?

Festivalio "Nida" organizatoriai aiškino, jog renginys pavyko, fiestoje dalyvavo 7–8 tūkst. dalyvių.

"Festivalio koncertai buvo transliuojami per LRT televiziją. Koncertas buvo žiūrimiausia vakaro programa, kurią vidutiniškai žiūrėjo 24,5 proc. visų tuo metu Lietuvoje prie televizijos ekranų buvusių žiūrovų. Vertinant visos birželio 24–30 d. savaitės duomenis, koncertas buvo trečias žiūrimiausias televizinis produktas visose televizijose", – rašte Neringos valdžiai džiaugėsi D. Šumskis.

Tačiau kyla klausimas, jei iš Nidos šventės koncerto naudos gavo televizija, transliavusi renginį, kodėl skolas turi dengti Neringos biudžetas?

"Tokį renginio populiarumą tarp dalyvių ir televizijos žiūrovų vertiname kaip didžiulę sėkmę tiek mums, kaip organizatoriams, tiek Neringos savivaldybei. Nepaisant šios sėkmės, likome skolingi techninio aptarnavimo paslaugas teikiančiai įmonei", – guodėsi D. Šumskis.

Ieško teisinio pagrindo

Valdančiajai Neringos savivaldybės daugumai nekilo klausimų dėl festivalio rengėjo prašymo.

"Po to ieškosime teisinio pagrindo", – tarybos posėdžio metu pristatęs klausimą tarybai pareiškė Neringos vicemeras Narūnas Lendraitis.

Galvosūkis: Neringos vicemeras N. Lendraitis tarybos posėdyje pareiškė, kad, nusprendus skirti lėšų A. Valinsko festivaliui, pradės galvoti apie teisinį pagrindą tokiam žingsniui. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Taryba nubalsavo, kad sutinka biudžeto lėšomis padengti privačios įmonės skolas.

"Čia tas pats, lyg kas nors vieną dieną atsibustų ir imtų guostis, jog prieš pusmetį vykusio "baliaus" metu per daug išgėrė, o sąskaitos nėra kam apmokėti. Juk konkursas įvyko, sutartis pasirašyta, kokiu pagrindu yra skiriamos papildomos lėšos, man nėra aišku?" – klausimus kėlė Neringos tarybos narys Dovydas Mikelis.

Tarybos narys Andrius Bagdonas taip pat stebėjosi, kokia lengva ranka raikomas biudžetas.

"Biudžeto lėšos leidžiamos visiškai neaišku kokiais pagrindais. Vyko konkursas, jį laimėjo įmonė ir įsipareigojo paslaugą atlikti už tam tikrą sumą, o lėšų prašoma beveik po pusmečio. Tai kas bus kitais metais? Gal dvigubai paprašys? Sutartis pasirašyta trejiems metams. Renginiui numatyta 35 tūkst. Nesuprantu, kaip gali vykti susitarimai, kurie nenumatyti sutartyje?" – klausimus kėlė tarybos narys.

Tarybos narė Agnė Jančiauskienė taip pat stebėjosi tokiu valdančiosios daugumos sprendimu.

"Lyg iš pasakos. Prabundi vieną rytą ir prisimeni, kad birželį organizavai renginį, dar kartą gerai pagalvoji – ir žmonių daug buvo, net ir televizija rodė, ir visiems, na, gal ir ne visiems, patiko. Ir tik už 35 tūkst. eurų. Dar geriau pagalvoji – per mažai. Ai, nieko tokio, dar paprašysiu, kreipiesi į tarybą ir dar paprašai už praėjusį renginį 7 350 eurų. Gyvenimas kaip pasakoje!" – nuostabos neslėpė politikė.

A. Jančiauskienė pastebėjo, kad papildomų, dažniausiai apie 7 tūkst. eurų, lėšų dažnokai kreipiamasi į savivaldybę.

"Mistinis tas skaičius 7. Jei tik kas kreipiasi į tarybą su prašymu skirti ar paremti, visada pinigų suma sukasi apie 7 tūkst. eurų. Daug ar mažai, čia jau kiekvienam atskirai spręsti", – teigė tarybos narė.

Valdžios eurais – į pamaldas?

Tarybos narė A. Jančiauskienė galbūt turėjo galvoje kitą 7 tūkst. eurų sumą, kurią Neringos savivaldybė nusprendė papildomai skirti piligriminei kelionei į Ispaniją.

Papildomų biudžeto lėšų prireikė Nidos Marijos Krikščionių pagalbos parapijiečiams, kurie panoro apžiūrėti Ispanijos bažnytines įžymybes.

"Kelionė yra įvykusi, vėliau tik buvo tikslinamas Neringos savivaldybės strateginis planas. Lėšos skirtos 2019 m. rugpjūčio 29 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, įvertinus Nidos Marijos Krikščionių pagalbos parapijos prašymą bei tai, kaip buvo nurodyta prašyme, kad piligriminės kelionės dalyviai – senjorai, socialiai remtini ir neįgalūs asmenys, iš viso 50 asmenų grupė. Visa kelionės kaina – 43 tūkst. eurų, o savivaldybė prisidėjo prie dalies transporto išlaidų", – į dienraščio siųstus klausimus po savaitės atsakė Neringos vicemeras N. Lendraitis.

Pritrūko pinigų eglutei?

Neringos savivaldybei šiais metais papildomų lėšų teko biudžete ieškoti ne kartą.

Tik lapkritį apsižiūrėta, jog pinigų pritrūko net kalėdinei eglutei ir šventiniams renginiams.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila" į savivaldybę kreipėsi prašydamas Naujųjų metų sutikimo koncertinei programai 4,8 tūkst. eurų.

Renginio metu turėtų pasirodyti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai. Sutartis sudaryta su įmone "Klasikos degustacija".

Tūkstančio eurų prašyta muzikinei programai, kuri skambės gruodžio 31-ąją Nidos centrinėje aikštėje, greta šventinės eglės.

1,5 tūkst. eurų prireikė italų kompozitoriaus pianisto Vincenzo Ciprianio muzikinio projekto "The time It is" įgyvendinimui gruodžio 12 d. Nidos bendruomenės namuose. Sutartis sudaryta su Italijos piliečiu Vincenzo Ciprianiu.

Dėl kokios priežasties pritrūko lėšų?

"Metų pradžioje buvo sudėtinga suplanuoti renginių erdves ir pačius renginius dėl numatytų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro "Agila" pastato rekonstrukcijos darbų, dėl to ir kreiptasi dėl papildomų lėšų. Programa jungia visą ciklą šventinių renginių nuo Kalėdų eglės įžiebimo iki Naujųjų metų kuršiškos žuvienės ragavimo", – apie kalėdinius renginius aiškino vicemeras.

Kol kas dar nepervedė

Aiškinantis, kaip vertinti papildomų lėšų skirstymą, kai vieši konkursai jau įvykę, o ir patys renginiai seniai atšokti, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė tikino, jog tarnyba neprižiūri tokių pirkimų, kuriems nebuvo taikytos viešųjų pirkimų procedūros.

Pasiaiškinusi, kokio pobūdžio sutartis buvo pasirašyta su A. Valinsko festivalio rengėjais, J. Petkuvienė paaiškino, kad renginys finansuotas iš projektinių lėšų.

"Tai yra Kultūros tarybos skirtos lėšos, viešųjų pirkimų procedūros nebuvo vykdytos. Konkursinių priemonių finansavimo Viešųjų pirkimų tarnyba neprižiūri. Jei tai būtų buvęs viešasis konkursas, reikėtų žiūrėti, kokios sąlygos yra įrašytos sutartyje", – paaiškino J. Petkuvienė.

Paklausus, kaip vertinti įvairių paslaugų teikėjų prašymų tenkinimus, kurie nebuvo numatyti sutartyje, J. Petkuvienė prasitarė, jog tai nėra gerai.

"Mes manome, kad tai nėra gera praktika. Kaip ir daugelis kitų pavedimo sutarčių ar papildomų projektinių lėšų skyrimų. Tokiems lėšų skirstymams trūksta skaidrumo. Taip, viešųjų pirkimų procedūros turi trūkumų, tačiau tai kol kas skaidriausias būdas leisti viešąsias lėšas. Skelbiamas konkursas, viešinamos sutartys ir ataskaitos. Tačiau tokias sutartis, kai skirstomos projektinės lėšos, labai sunku rasti. Faktiškai neįmanoma", – kalbėjo J. Petkuvienė.

Papildomų lėšų A. Valinsko festivalio skoloms padengti kol kas Neringos savivaldybė nepervedė, nors taryba priėmė tokį sprendimą.

"Atkreipiame dėmesį į tai, kad lėšos projektui "Festivalis "Nida" (šūkis – "Benai, plaukiam į Nidą") skirtos Kultūros bei meno sričių ir programų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso būdu. Kol kas Neringos savivaldybės tarybos skirtos papildomos lėšos nėra pervestos", – pažymėjo vicemeras N. Lendraitis.

"Jie davė pažadą"

Pats A. Valinskas tikino, jog surengė gerą renginį, o Neringos valdžiai išpyškino, kad pažadus reikia tesėti.

"Jie mums davė pažadą, kad susidarę skirtumai bus išspręsti. O kaip ten pozicija su opozicija susitars, ne mūsų reikalai. Mes padarėme žymiai daugiau, nei jie tikėjosi. O dabar turi išspręsti šį klausimą. Toliau aš net nežinau detalių", – kalbėjo A. Valinskas.

Jis prisiminė, jog prieš rengiant festivalį būta Neringos valdžios pažado, kad suma bus didesnė.

"Mes turėjome garantuoti, kad 30 proc. reikalingos sumos sudarys mūsų arba rėmėjų lėšos. O mes investavome 40 proc. Reklamos, filmavimai – visa tai yra mūsų sąmatoje, tai nebuvo jų galvos skausmas. Mes viską įgyvendinome. O kaip jie ten patys išsispręs, man nėra labai įdomu. Savivaldybė labai vėlavo su sutartimi, o man terūpėjo, kaip padaryti, kad festivalis išvis įvyktų. Manęs buvo paklausta, ar duodu žodį, kad festivalis bus, o savivaldybė davė žodį, kad bus finansavimas. Tai dabar tegul ir laikosi žodžio. Pažadėjo, tegul sumoka. Kaip? Čia ne mano reikalai", – patikino A. Valinskas.