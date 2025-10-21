Vaikams ribų tarsi nėra – gali elgtis kaip tik nori?

Į Smiltelės seniūnaitį Marių Bagdonavičių kreipėsi vyras, atsidūręs nemalonioje situacijoje. Klaipėdietis pastebėjo du 10–12 metų berniukus, kurie eidami Žardininkų parku šiukšlino ir keikėsi.
„Priėjus ir paprašius surinkti šiukšles, sulaukiau keiksmų bei pašaipų iš berniuko tamsesne striuke. Berniukas ruda striuke šiukšles surinko, bet vos nuėję keletą metrų, abu vėl jas numetė, šįkart netoli vandens, ir pasiuntė mane toli“, – savo patirtimi pasidalijo klaipėdietis.
Anot M. Bagdonavičiaus, norisi tikėti, kad toks elgesys jų šeimose nėra toleruojamas.
„Galbūt tėveliai atpažins savo vaikus iš aprašymo ar iš elgesio ir pasikalbės su jais apie pagarbą kitiems žmonėms bei aplinkai“, – vylėsi seniūnaitis.
Klaipėdiečių teigimu, gerai, kad vaikai buvo sudrausminti, nors tai ir ne itin veiksminga priemonė.
„Tai daryti dabar retas drįsta, kiek tekę matyti kažką panašaus, dauguma apsimeta, kad nemato, todėl vaikai tokie drąsūs prie suaugusiųjų. Bijok žodį pasakyti vaikui, kažką ne taip pasakysi, liksi kaltas“, – samprotavo viena moteris.
Dar trys vaikai buvo pastebėti žaidžiantys ant geležinkelio bėgių.
„Ties Antrąja Melnrage, kitoje plento pusėje, yra miško takelis į kalną. Iš ten ateinantys vaikai žaidžia ant geležinkelio bėgių – vienas berniukas ir dvi mergaitės, 10–11 metų amžiaus. Į pastabą nelabai sureagavo, tad pasakiau, jog iškviesiu policiją. Mergaitės pabėgo, o berniukas liko sėdėti ant bėgių. Saugokime savo vaikus, žinokime, kur jie ir ką daro, nes iki nelaimės vienas žingsnis“, – perspėjo moteris.
„Ant bėgių sėdinčius vaikus ne kartą mačiau ruože nuo Poilsio parko iki Girulių. Geriausia su jais nekalbėti, bet iškart skambinti 112. Pareigūnai suras tėvus. Taip bus efektyviau“, – siūlė vyriškis.
Panašiai siūlo ir vaiko teisių specialistai bei pareigūnai. Teigiama, jog kartais geriau ne patiems imtis veiksmų, o skambinti bendruoju pagalbos telefonu, kadangi specialistai ne tik padės surasti tėvus, bet ir žinos, kaip tokiose situacijose tinkamai reaguoti ir kalbėti su nepilnamečiais.
Naujausi komentarai