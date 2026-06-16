Užbaigti remonto darbai: Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla pasikeitė neatpažįstamai

„Kiekvienas tėtis ar mama nori, kad jų vaikas mokytųsi šiltoje, saugioje ir jaukioje mokykloje. Lygiai to paties norime ir mes. Todėl investicijos į ugdymo įstaigas nėra vien investicijos į sienas, stogus ar inžinerines sistemas – kalbame apie vaikų kasdienybę, jų savijautą, motyvaciją ir galimybes augti. Puikiai suprantu, kad per daugelį metų susikaupusių problemų Klaipėdos mokyklose yra gerokai daugiau, nei galima išspręsti iš karto. Miesto biudžetas nėra guminis, todėl turime atsakingai planuoti darbus, vertinti prioritetus ir nuosekliai judėti pirmyn. Tačiau labai svarbu, kad šiandien jau matome realius rezultatus – atsinaujinusi Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla netrukus vėl prisipildys muzikos, kūrybos ir vaikų balsų.
Mūsų tikslas – kad kiekvienas klaipėdietis vaikas, nepriklausomai nuo to, kurią mokyklą lanko, turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje, saugioje ir įkvepiančioje aplinkoje. Todėl nesustojame ties vienu ar dviem projektais – nuosekliai investuojame į miesto švietimo infrastruktūrą ir kuriame tokias erdves, kuriose gera mokytis, dirbti ir augti. Juk svarbiausia, kad po šių darbų vaikai ir mokytojai kasdien jaustų realų skirtumą“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Rangovas UAB „IVRO“ už daugiau nei 4 mln. eurų prikėlė mokyklą naujam gyvenimui: čia ne tik pakeisti visi langai ar sumontuota nauja vėdinimo sistema, bet ir sukurta šiuolaikiška estetika. Viduje mokinius pasitiks naujos šviesios erdvės su stiklinėmis pertvaromis, naujai išdažytos sienos, sutvarkytos rūsio patalpos bei naujas antrojo aukšto salės parketas.
Patogumą užtikrins įrengtas keltuvas žmonėms su negalia, o mokyklos išorę puošia atnaujintas fasadas, nauja iškaba bei sutvarkyta aplinka su atsodinta veja. Kadangi mokslo metai muzikos mokykloje baigėsi jau gegužės 31-ąją, tikrosios įkurtuvės įvyks ateinančiais mokslų metais – 2026 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos jaunieji talentai, kurie remonto metu glaudėsi net aštuoniose skirtingose miesto įstaigose bei Žvejų rūmuose, pagaliau galės džiaugtis savo tikraisiais, smarkiai pasikeitusiais namais.
Permainų vėjai neaplenkė ir „Ąžuolyno“ gimnazijos – čia darbai pačiame įkarštyje. Gimnazijoje vyksta kompleksinis atsinaujinimas, po kurio mokykla taps ne tik gražesnė, bet ir šiltesnė bei saugesnė. Šiuo metu pastatas šiltinamas, įrengiamas šiuolaikiškas ventiliuojamas fasadas, iš esmės keičiama elektros instaliacija bei remontuojamas vidus. Kad gimnazistų aplinka būtų visiškai saugi, visa mokyklos teritorija bus aptverta tvora. Kol aplink pastatą šeimininkauja statybininkai, mokiniai laikinai persikėlė į Suaugusiųjų gimnazijos patalpas Ievos Simonaitytės gatvėje. Planuojama, kad vidaus patalpų darbai bus užbaigti iki 2026 m. rugsėjo 1-osios, tad naujus mokslo metus „Ąžuolynas“ pasitiks irgi visiškai atsinaujinęs. Darbus vykdo UAB „Virdaleka“, o darbų vertė siekia apie 4,6 mln. eurų.
Miesto švietimo erdvių atnaujinimo banga ties šiais objektais nesustoja. Jau visai netrukus, birželio pabaigoje, bus baigti rengti „Aukuro“ gimnazijos bei „Vyturio“ progimnazijos atnaujinimo projektai. Klaipėdos miesto savivaldybė nuosekliai investuoja į tai, kad ugdymo įstaigos nebūtų tik pilki pastatai, o taptų įkvepiančiomis vietomis augti Klaipėdos naujajai kartai.
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