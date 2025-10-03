Už įkvepiančią lyderystę – motyvuojantis įvertinimas

Apdovanojimą R. Fabijonavičiūtė-Genienė pelnė už nuolatinį profesinį tobulėjimą ir visuomeninį aktyvumą už įstaigos ribų.
Anot centro „Klaipėdos lakštutė“ bendruomenės narių, R. Fabijonavičiūtė-Genienė nuolat siekia tobulėti, yra smalsi, atvira naujoms idėjoms ir iššūkiams.
„Gerumo žvaigždė“ – tai ne tik asmeninis apdovanojimas, bet ir simbolis visai bendruomenei, kad nuoseklus darbas, žinios ir širdis kuria pokytį. „Klaipėdos lakštutės“ bendruomenė dėkoja už ilgametį darbą socialinėje srityje, už nuolatinį profesinį tobulėjimą, žmogiškumą, šviesų kuklumą ir visuomeninį aktyvumą už įstaigos ribų“, – sveikino centro bendruomenės nariai.
R. Fabijonavičiūtė-Genienė pasidalijo, kad jai šis įvertinimas – netikėtas ir labai motyvuojantis.
„Atrodo, darai savo darbus, tikėdamas tuo, ką darai. O toks įvertinimas labai motyvuoja, įprasmina, kad viską darai ne veltui, visos veiklos nelieka nepastebėtos. Įvertinimas darbe tikrai labai motyvuojantis“, – neslėpė pašnekovė.
R. Fabijonavičiūtė-Genienė socialinės veiklos srityje „Klaipėdos lakštutėje“ dirba jau 25-erius metus. Šio centro nariai dėkojo ir centro direktorei Danutei Daukantienei, kuri pamatė ir pakvietė ją prisijungti prie „Klaipėdos lakštutės“ kelionės.
„Gavus kvietimą, kad man bus įteiktas apdovanojimas, pasakiau, kad manęs nėra už ką apdovanoti. Nesitikėjau. Atrodo, kad aplinkiniai dirba daug geriau, pastebiu puikius kolegas, kurie dirba toje srityje. Tikrai buvo netikėta, tad kai gavau kvietimą, nustebau“, – tikino R. Fabijonavičiūtė-Genienė.
Naujausi komentarai