Turgaus aikštės projektas juda į priekį – gautas statybos leidimas

„Projektas įsibėgėja, ir mes labai džiaugiamės galėdami artėti prie realių pokyčių. Norime, kad Senojo turgaus aikštė vėl taptų gyva miesto vieta – ne tik prekybos, bet ir susitikimų, kultūros bei laisvalaikio erdve. Tikiuosi, kad žmonės jausis čia laisvai, leis laiką drauge ir mėgausis senamiesčio atmosfera, kartu išsaugant mūsų miesto istoriją“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Frydricho turgaus aikštė yra svarbi Klaipėdos senamiesčio dalis, susiformavusi XVII a. 7-ajame dešimtmetyje. Laikui bėgant ji tapo viena pagrindinių miesto prekybos erdvių, o nuo 1948 m. čia veikė pagrindinė miesto turgavietė.
Įgyvendinant projektą planuojama iškelti prekybos vietas ir vietoje automobilių stovėjimo aikštelės sukurti patrauklią viešąją erdvę. Bus pakeista aikštės danga, atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtas naujas apšvietimas, mažosios architektūros elementai ir želdynai. Taip pat bus sutvarkytos Šaltkalvių, Aukštosios, Bružės, Skerdėjų bei Turgaus aikštės gatvės, įrengti dviračių stovai ir numatyti automobilių statymo sprendimai. Patekimas į Turgaus halę bus rekonstruotas remiantis universalaus dizaino principais, užtikrinant patogų ir saugų judėjimą visiems.
Įgyvendinus projektą, Frydricho turgaus aikštė taps visuomenės traukos centru, patraukliu tiek miestiečiams, tiek turistams.
