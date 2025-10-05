Tiek žmonių Teatro aikštė seniai nematė: įspėjamajame streike – minia

Protesto akcija prasidėjo kur kas anksčiau, kai Lietuvininkų aikštėje pradėjo rinktis streiką palaikantys klaipėdiečiai. Sudarę vieningą koloną jie patraukė pagrindine miesto Herkaus Manto gatve į Teatro aikštę, kur 14 val. buvo perskaitytas streiko manifestas. Čia susirinkę žmonės išsakė savo poziciją, prieštaraujančią „Nemuno aušros“ valiai vadovauti kultūros ministerijai.
Apie dalyvavimą šiame streike iš anksto pranešė Klaipėdos dramos teatras, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras bei Kultūros fabriko (KUFA) rezidentų bendruomenė.
Kartu su klaipėdiečiais protestavo ir Muzikinio teatro baleto šokėjų būrys, dauguma jų – ukrainiečiai, radę prieglobstį nuo karo šiame teatre.
Pagrindinis šios protesto akcijos šūkis – Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija be „Nemuno aušros“.
Visos šios įstaigos protestą reiškė ir savo įstaigose. KUFA vestibiulyje ir lauko terasoje skambėjo M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“. 15 val. nuo mažojo KUFA stogo kuris matomas iš Bangų g. ir miesto automobilių aikštelės šalia įstaigos skambės garsiai skaitomas įspėjamojo streiko manifestas.
Po to dar dvi valandas bus galima apžiūrėti vienos dienos M. K. Čiurlionio fotografijų parodą, vyks pokalbiai prie arbatos.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pakvietė visus, norinčius išreikšti palaikymą į14 val. prasidėjusią viešą repeticiją. Jos metu Klaipėdos simfoninis orkestras, vadovaujamas vyr. dirigento Tomo Ambrozaičio, atliko M. K. Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“.
„Čiurlionis – Lietuvos moderniosios kultūros šerdis. Jo „Jūra“ – mūsų himnas ir mūsų įspėjamoji sirena. Ta jūra – mes. Tegul visi girdi, kaip po truputį auga mūsų bangos“, – prieš kelias dienas iki įspėjamojo streiko pranešė teatro atstovai. Durys į teatrą buvo atviros jau nuo 13.30 val., negalintys atvykti į teatrą, šią repeticiją galėjo stebėti teatro „Facebook“ paskyroje.
Dramos teatras nuo 14.30 val. iki 17 val. taip pat kviečia ištikimus savo gerbėjus ir palaikytojus į savo namus.
Juos pasitiks teatro aktorių bendruomenės atstovai, kurie ves ypatingas, autorines ekskursijas po teatrą. Jų metu didesnis dėmesys bus skirtas ne pastato istorijai ir architektūrai, bet teatro ir jame puoselėjamų vertybių bei pažinti čia dirbančius kūrėjus.
Šią ypatingo protesto dieną klaipėdiečiai galės pamatyti 1991 m. čia statyto B. Brechto „Geras žmogus iš Sezuano“ (rež. Aurelija Ragauskaitė) spektaklio ištrauką. Tai buvo be galo populiarus, milžiniško rezonanso sulaukęs spektaklis. Teatro trupės gastrolės su šiuo spektakliu buvo pirmoji išvyka į užsienį. Išskirtinis šis spektaklis dar ir tuo, kad jame skambėjo Vytauto Kernagio būtent jam sukurtos dainos.
