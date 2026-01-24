Tautinių kultūrų centre – Indijos kalbos ir tradiciniai skanėstai

Renginį vedė Indų bendruomenės Klaipėdoje „Apti“ pirmininkas Viney Prakash Dubey. Būtent jis visiems susirinkusiems lietuviškai papasakojo apie tai, kiek Indijoje yra kalbų, kokiomis kalbama tam tikruose regionuose.
„Mes norime parodyti, kad pas mus daug kalbų, kodėl jų tiek daug ir kokiomis mes kalbame. Jūs turite vieną lietuvių kalbą. Mes irgi turime gimtąją, bet taip pat turime išmokti regioninę kalbą ir dar anglų“, – vardijo V. P. Dubey.
Pasak renginio vedėjo, Indijoje oficialiai yra pripažintos 22 kalbos. Tačiau šalyje vartojama daugiau nei 120 kalbų, o iš viso Indijoje galima išgirsti daugiau kaip 1600 įvairiausių kalbų.
Akcentuota, kad Indija – viena turtingiausių kalbų šalių visame pasaulyje.
Anot V. P. Dubey, daugelis indų kalba bent dviem arba net keturiomis kalbomis. O hindi ir anglų kalbos yra tarsi tiltas tarp regionų.
Po trumpo pristatymo apie kalbas, klaipėdiečiai pasinaudojo proga ne tik pabendrauti su indų bendruomenės atstovai, pasimokyti užrašyti savo vardą viena iš kalbų, bet ir pasidaryti laikiną tatuiruotę chna dažais.
Pasibaigus šioms veikloms, vyko viktorina. Po jos buvo paskelbti trys nugalėtojai, kurie gavo prizų.
Tačiau apdovanoti buvo ne tik laimėjusieji pirmą, antrą ir trečią viktorinos vietas, bet ir visi šventės dalyviai.
Pasibaigus šventinei daliai, visi buvo pakviesti paragauti užkandžio pavadinimu samosa, „chai“ arbatos ir dar minutėlę praleisti bendraujant bei dalijantis savo mintimis apie Lietuvos ir Indijos panašumus bei kultūrinius skirtumus.
