Švytinčiomis mašinomis – po Klaipėdos kraštą

Siaučiant gūsingam vėjui, jaunimas suvažiavo į Šilutės centre esančią Senąją turgaus aikštę.
Čia susirinko išskirtinė kompanija – kiekvienas klubo dalyvis savo automobilį papuošė kalėdinėmis girliandomis.
Kai kurios mašinos turėjo specialias hologramas. O vienas kalėdinio parado dalyvis atvažiavo su priekaba, pilna švytinčių kalėdinių akcentų. Tai iš karto pastebėjo vietiniai vaikai ir puolė fotografuotis.
Kalėdinio ralio organizatoriai tikino, kad iš pradžių nerimavo dėl oro prognozių.
Jaunimas nebuvo tikras, kad sulauks lankytojų miestelio aikštėje.
Tačiau socialiniuose tinkluose paskelbus apie „Audi“ automobilių gerbėjų iniciatyvą, aikštėje tuoj pat sugužėjo žmonės.
Klubo nariai pirmiausiai rinko įspūdingiausiai savo mašiną papuošusį ralio dalyvį, jo lauks prizai.
Tada trisdešimties automobilių kortežas pajudėjo per miestelius ir kaimus.
Iš Šilutės klubo nariai suko Žemaičių Naumiesčio link, tada judėjo į Švėkšną.
Iš Švėkšnos ralio dalyviai turėjo sukti Saugų link ir tik tuomet žadėta pasiekti Šilutę.
Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo vaizdo įrašas
Šį kartą į kalėdinių automobilių paradą buvo priimti ir tie, kurie atvažiavo ne „Audi“ automobiliais.
„Juk svarbiausia – kalėdinė nuotaika“, – tikino organizatoriai.
Tai ne pirma vietinio jaunio tokia akcija. Per Heloviną jaunimas savo mašinas puošė kuo šiurpiau. Tą kartą dalyvių buvo sulaukta ne tik iš Šilutės ar Klaipėdos. Į šventę „Audi“ automobilių mylėtojai atvyko iš Jurbarko, Šakių ir Marijampolės.
Naujausi komentarai