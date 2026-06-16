Svarbūs pokyčiai Lietuvos šeimoms ir paramos gavėjams

„Mūsų tikslas – siekti, kad valstybė būtų patikima šeimos partnerė kiekviename jos gyvenimo etape – nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslu ar darbu, kad kiekviena šeima jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Naujovės šeimų gerovės srityje
• Padidinome vienkartinę išmoką gimus vaikui. Ji auga nuo 814 iki 1 036 eurų.
• Išplėtėme išmokos vaiko priežiūrai gavėjų ratą. Kas mėnesį mokama 444 eurų išmoka skiriama ir šeimoms, susilaukusioms vaikų nuo šių metų birželio 1 d., ir visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo.
• Išplėtėme vaiko priežiūros kompensacinės išmokos gavėjų ratą. Šią išmoką jau gali gauti ne tik dirbantys, bet ir besimokantys ar studijuojantys tėvai bei globėjai. Kasmėnesinė 384,8 euro išmoka mokama už ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko darželio ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės, dirbančios pagal individualios veiklos pažymą arba pagal darbo sutartį.
• Padidinome vaiko išlaikymo išmoką. Nuo liepos 1 d. ji didėja nuo 133 iki 185 eurų per mėnesį. Ši išmoka mokama tais atvejais, kai vaikas negauna priteisto vieno iš tėvų išlaikymo.
• Nuosekliai didiname „vaiko pinigus“. 2026 metais universali išmoka vaikui padidėjo iki 129,5 euro per mėnesį. Gausios, nepasiturinčios ar vaiką su negalia auginančios šeimos gauna 205,7 euro per mėnesį už kiekvieną vaiką.
Nepasiturintiems gyventojams – didesnė parama
• Sudarėme palankesnes paramos gavimo sąlygas tėvams, vieniems auginantiems vaikus, kuriems nenustatyta tėvystė ir nepriteistas išlaikymas, taip pat šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, – jie gaus didesnio dydžio paramą.
• Pakeitėme turto vertinimo kriterijus – nepasiturintys gyventojai gali turėti daugiau santaupų (turto), t. y. „finansinę pagalvę“, ir gauti socialinę paramą.
• Skatiname paramos gavėjus dirbti ir išlikti darbo rinkoje.
Parama bus skiriama dirbantiems žmonėms, nepriklausomai nuo darbo laiko trukmės, ir gaunantiems darbo užmokestį, proporcingą faktiškai dirbtam laikui arba atliktam darbui.
Paramos gavėjams įsidarbinus, iki tol mokėta 100 proc. dydžio socialinė pašalpa bus mokama ilgiau – 6 mėnesius (vietoj 3 mėnesių). Taip pat išplėstas jos gavėjų ratas – teisę gauti socialinę pašalpą įsidarbinus įgis ir tie žmonės, kuriems registruotis Užimtumo tarnyboje iki įsidarbinimo neprivaloma (pvz., auginę vaikus iki 3 metų).
Piniginę socialinę paramą gaunantys žmonės pirmiausia bus siunčiami dalyvauti užimtumo didinimo programose ir užimtumą skatinančiose priemonėse, o atsisakiusieji, kurie gauna socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius, bus pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti.
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