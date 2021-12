Sureagavo į planuojamą centro „Pušynas“ likvidavimą: prie įstaigos – juodas kaspinas ir žvakės

Kaip skelbta anksčiau, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmus, Druskininkuose esantį valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrą „Dainava“, Palangoje įsikūrusį poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ ruošiamasi likviduoti. Jų pastatai bei kitas turtas bus perduotas Turto bankui.

Ketvirtadienio rytą į tokią ministerijos žinią sureagavo sanatorijos „Pušynas“ darbuotojai. Čia prie pastato iki pusės nuleista įstaigos vėliava, ant jos prisegtas juodas kaspinas. Ant žemės matyti ir uždegtos žvakės.

Centrai verčiasi komercine veikla

Atsižvelgiant į pateiktas išvadas bei 2016-aisiais Konkurencijos tarybos išsakytas pastabas, nuspręsta atsisakyti penkių viešųjų įstaigų, atliekančių ministerijai nebūdingas funkcijas. VRM teigimu, panaikinus mokymų ir reabilitacijos centrus kartu su pareigūnų bendruomene per 2022-uosius bus parengtas profesinių ligų prevencijos ir reabilitacijos paslaugų teikimo modelis, kuris atlieps pareigūnų poreikį laiku gauti aukščiausios kokybės paslaugas.

Pasak A. Bilotaitės, VRM priklausančios sanatorijos gyvena iš komercinės veiklos ir tik nedidelė dalis jų teikiamų paslaugų tenka pareigūnams.

„Taigi šių sanatorijų paslaugos orientuotos į plačiosios visuomenės ir privilegijuotų asmenų, o ne į pareigūnų poreikius. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad 2020 m. „Pušyno“ reabilitacijos paslaugomis iš 15 tūkst. pareigūnų pasinaudojo vos 429 pareigūnai“, – nurodoma pranešime.

Pasak ministerijos, panaši ir „Dainavos“ situacija – čia praeitais metais reabilitacijos paslaugų suteikta 459 pareigūnams, o valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo paslaugų – vos 18 pareigūnų.

Ministerija planuoja didinti finansavimą pareigūnų reabilitacijos paslaugoms ir siekti, jog jas kasmet gautų bent 10 proc. pareigūnų.

„Nepriimtina, kad pareigūnai paskirtos reabilitacijos turi laukti trejus metus. Iki šiol gajos nomenklatūrinės tradicijos stabdo pokyčius ir mažina reabilitacijos paslaugų prieinamumą pareigūnams. Ministerijos rūpestis ir atsakomybė yra pareigūnų sveikata, o ne poilsio namų administravimas. Reabilitacijos paslaugos pareigūnams turi būti prieinamos skaidriai, greitai ir kokybiškai“, – cituojama A. Bilotaitė.

VRM nebūdingas paslaugas teikiančių įstaigų likvidavimo planą ministrė aptarė su minėtų įstaigų vadovais ir pareigūnų profesinėmis sąjungomis.

Numatomiems pokyčiams įgyvendinti numatytas vienerių metų pereinamasis laikotarpis. Vidaus reikalų sistemoje iš viso yra 38 pavaldžios įstaigos, veikiančios kaip atskiri juridiniai asmenys.

Pasisakė ir Palangos meras

„Griežtai nepritariame vienos iš didžiausių kurorto sanatorijų „Pušynas“ privatizavimui“, – štai tokia žinute trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Palangos meras Šarūnas Vaitkus.

„Pasak ministrės, VRM priklausančios sanatorijos gyvena iš komercinės veiklos, ir tik nedidelė dalis jų teikiamų paslaugų tenka VRM pareigūnams. Esą 2020 m. „Pušyno“ reabilitacijos paslaugomis iš 15 tūkst. pareigūnų pasinaudojo vos 429 pareigūnai. Tačiau nereikia pamiršti, kad dar antra tiek pareigūnų „Pušyne“ kasmet sveikatinasi už savas lėšas – 2020 m. tokių pareigūnų sanatorijoje apsilankė apie 500, tad per praėjusius metus „Pušyne“ iš viso jų apsilankė apie tūkstantį. Be to, pasakius A, reikėtų pasakyti ir B – tiesiai šviesiai paaiškinti, kodėl palyginti nedaug pareigūnų už valstybės lėšas sveikatinasi „Pušyne“. O yra taip todėl, kad valstybė pareigūnų poilsiui ir sveikatinimui skiria ypatingai mažai lėšų. Šiais metais lėšų skirta rekordiškai mažai – 150 tūkst. eurų. O juk būtent nuo skiriamo finansavimo priklauso, kiek pareigūnų galės už valstybės lėšas pasigerinti sveikatą poilsio ir reabilitacijos centre. Jei lėšų pareigūnų sveikatinimui VRM numatytų gerokai daugiau, „Pušyne“ atstatyti jėgas galėtų nors ir 100 proc. pareigūnų“, – tvirtino meras.