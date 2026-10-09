 Studentė neapsikentė: leiskite žmonėms miegoti!

Studentė neapsikentė: leiskite žmonėms miegoti!

2026-10-09 10:53
Klaudija Audickaitė

Nakties ramybę sudrumstė riksmai ir triukšmas. Viena bendrabutyje gyvenanti studentė pasakojo, kad vėlai naktį išgirdo jaunuolių keliamą triukšmą – anot jos, buvo laužomi treniruokliai, o garsūs šūksniai neleido ramiai ilsėtis.

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Skundėsi: prie bendrabučio esantys lauko treniruokliai naktį tapo jaunuolių susibūrimo vieta.
Skundėsi: prie bendrabučio esantys lauko treniruokliai naktį tapo jaunuolių susibūrimo vieta. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojos nuotr.

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„Antrą nakties pradėjo čia staiga, prie pat treniruoklių, vaikinai rėkauti ir triukšmą kelti. Atrodė, kad jie kažko pavartoję, kadangi ir treniruoklius laužė bei garsiausiai triukšmavo. Juk naktis, leiskite žmonėms miegoti“, – pasakojo studentė, gyvenanti Universiteto alėjos bendrabutyje.

Anot jos, triukšmas buvo toks didelis, kad daugelį pažadino iš miego. Jaunuoliai ne tik garsiai rėkė, bet ir su ten esančiais treniruokliais elgėsi itin agresyviai.

Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnyje numatyta atsakomybė už viešosios rimties trikdymą.

Šauksmai, riksmai ir kiti triukšmą keliantys veiksmai, trikdantys žmonių ramybę, poilsį ar darbą, gali užtraukti atsakomybę.

Nakties laikas įstatyme apibrėžiamas nuo 22 iki 7 valandos. Tuo metu triukšmas, trikdantis žmonių ramybę, poilsį ar darbą, gali būti vertinamas kaip viešosios rimties trikdymas.

Už tokį pažeidimą fiziniam asmeniui gali būti skiriama nuo 80 iki 200 eurų bauda, o pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia nuo 200 iki 300 eurų baudą.

Šiame straipsnyje:
Universiteto alėja
bendrabutis
Klaipėda
Triukšmas

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