Studentė neapsikentė: leiskite žmonėms miegoti!

„Antrą nakties pradėjo čia staiga, prie pat treniruoklių, vaikinai rėkauti ir triukšmą kelti. Atrodė, kad jie kažko pavartoję, kadangi ir treniruoklius laužė bei garsiausiai triukšmavo. Juk naktis, leiskite žmonėms miegoti“, – pasakojo studentė, gyvenanti Universiteto alėjos bendrabutyje.
Anot jos, triukšmas buvo toks didelis, kad daugelį pažadino iš miego. Jaunuoliai ne tik garsiai rėkė, bet ir su ten esančiais treniruokliais elgėsi itin agresyviai.
Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnyje numatyta atsakomybė už viešosios rimties trikdymą.
Šauksmai, riksmai ir kiti triukšmą keliantys veiksmai, trikdantys žmonių ramybę, poilsį ar darbą, gali užtraukti atsakomybę.
Nakties laikas įstatyme apibrėžiamas nuo 22 iki 7 valandos. Tuo metu triukšmas, trikdantis žmonių ramybę, poilsį ar darbą, gali būti vertinamas kaip viešosios rimties trikdymas.
Už tokį pažeidimą fiziniam asmeniui gali būti skiriama nuo 80 iki 200 eurų bauda, o pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia nuo 200 iki 300 eurų baudą.
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