Socialinių uostamiesčio įstaigų vadovai baiminasi dėl savo algų

Šiuo metu rengiamas biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemos aprašo projektas. Galutinis jis dar nėra pateiktas, bet nugirdę apie dokumento gaires kai kurie vadovai nusprendė nelaukti.

Būsimame apraše numatoma keisti pastoviosios atlyginimo dalies apskaičiavimo metodiką. Socialinių įstaigų vadovai baiminosi, kad jų algos nemažėtų, jie kėlė klausimą ir dėl komandiruočių apmokėjimo.

Be viso kito, šių įstaigų vadovai norėtų būti išskirti iš kitų biudžetinių įstaigų, skiriant jiems didesnį darbo užmokestį.

"Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymas numato minimalų skirtumą darbuotojams, tarp kurių minimi ir vadovai. Bet mes apie minimumą nekalbame, vadovai tikrai negauna minimumo. Vienas argumentų buvo tas, kad jų darbas – su socialinės rizikos asmenimis, be to, dirbti tenka 24 valandas per parą ir visą savaitę. Bet ir kitos įstaigos dirba ne tik formalią darbo dieną, pavyzdžiui, renginiai vyksta savaitgaliais, jie būna ir išvažiuojamieji, neretai tenka dirbti po oficialių darbo valandų. Kol kas biudžetinės įstaigos nebuvo skirstomos ir socialinės tarp jų nebuvo išskirtos. Ir dabar to nesiekiama", – pasakojo savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyresnioji patarėja Asta Digrienė.

Pažymėta ir tai, kad su socialinės rizikos asmenimis dirba socialiniai darbuotojai, o vadovai vadovauja būtent jiems.

Miesto biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo komisijos posėdyje dalyvavo ir aiškesnės apmokėjimo sistemos, atlyginimų didinimo kriterijų norėjo bei išreiškė įvairių nuogąstavimų penkios iš septynių miesto socialinių įstaigų vadovių.

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavo Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui vadovaujanti Diana Stankaitienė, Klaipėdos miesto globos namų vadovė Renata Kašinskienė, Klaipėdos miesto nakvynės namų direktorė Alma Kontrimaitė, Neįgaliųjų centro "Klaipėdos lakštutė" direktorė Danutė Daukantienė, Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" vadovė Regina Milašienė.

Pernai ta pati komisija ne kartą svarstė šių įstaigų vadovų atlyginimų didinimo klausimą. Vicemeras Arvydas Cesiulis patikino, kad atlyginimai jiems buvo pakelti.