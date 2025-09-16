Smiltynėje – pažintis su augalais

„Susirinkusiųjų gausa įrodo, kad žmonėms šios veiklos labai reikalingos. Atvyko šeimos su vaikais, net po tris mažylius atsivedę tėvai. Šio užsiėmimo metu keliavome keturis ar penkis kilometrus, kalbėjomės apie augalus ir gamtos dėsnius – juk net nugriuvęs medis ar miške besimėtančios šakos turi savo paskirtį ir nėra paprasta šiukšlė“, – pasakojo edukacijos organizatorė, ornitologė I. Lagunavičienė.
Šios nemokamos edukacijos metu žmonės susipažino su unikaliomis pajūrio smėlynų augalų rūšimis – pajūrine smiltlendre, smiltynine rugiaveide bei pajūrine stokle.
Taip pat buvo išsamiai kalbama apie invazinius augalus: raukšlėtalapį erškėtį, blizgantįjį kaulenį, baltažiedę meškytę ir kitus.
„Svarbu atpažinti, kas mūsų gamtai draugiška, o kas jai kelia grėsmę“, – akcentavo I. Lagunavičienė.
Per savaitę įvyko ir daugiau gamtos pažinimo renginių, pavyzdžiui, Klaipėdos skulptūrų parke žmonės su žiūronais stebėjo paukščius – nors oras nelepino, net lietus nesustabdė smalsuolių.
„Mūsų filosofija yra tokia, kad gamtą reikia pažinti ne tik per saulėtas dienas, bet ir tada, kai tenka prisitaikyti prie iššūkių. Tai kartu yra mokymasis išgyventi gamtoje“, – tvirtino ornitologė.
Žmonės ne tik aktyviai dalyvauja edukacijose, bet ir nuolat teiraujasi, kada vyks kitos.
Ornitologės teigimu, rudenį numatoma dar daugiau veiklų – mokyklų klasėse vaikai turės progą artimiau susipažinti su pelėdomis bei jų gyvenimo būdu.
„Smagu, kad edukacijos nesibaigia su vasara – jos vyksta ir rudenį bei žiemą – nesvarbu, koks oras. Gamta yra didžiausia knyga, iš kurios galime mokytis visi kartu, todėl aš dažnai lankausi mokyklose ir organizuoju užsiėmimus įvairaus amžiaus vaikams“, – teigė I. Lagunavičienė.
