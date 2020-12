SGD terminalo tikslai šiemet pasiekti su kaupu

Metams baigiantis galima įvertinti, jog šiemet rinkose susiklosčiusi beprecedentė situacija laikantis itin žemoms SGD kainoms, tuo pasinaudoti galėjo Lietuvos gamtinių dujų importuotojai, o naudą pajausti – ir visos Lietuvos gaminių dujų vartotojai.

Rezultatai – aukščiausi istorijoje

Metams baigiantis, pagal suplanuotą krovos grafiką matoma, kad bus 200 krovos ir perkrovos operacijų SGD terminale skaičiuojant nuo veiklos pradžios. Vien šiais kalendoriniais metais jau buvo 69 tokias operacijos. Per visą daugiau nei 6-erių metų veiklos laikotarpį išdujinta ir į gamtinių dujų sistemą patiekta daugiau nei 80 TWh gamtinių dujų. Vien šiemet, skaičiuojant iki šios dienos, išdujinta daugiau nei 20 TWh gamtinių dujų – daugiau nei bet kuriais kitais metais. Šiemet apytikriai 70 proc. gamtinių dujų Lietuvoje patiekta per SGD terminalą. Žinoma, šie metai SGD rinkoje yra labiau išskirtiniai nei formuojantys ilgalaikę tendenciją, kadangi dėl itin šiltos praėjusių metų žiemos ir dėl Covid-19 pandemijos paveiktos pasaulinės gamtinių dujų paklausos SGD kainos ženkliai krito. Šiomis rinkos sąlygomis galėjo pasinaudoti ir Lietuva. Dėl visų šių priežasčių nuo liepos 1 d. vidutiniškai 15 proc. mažėjo gamtinių dujų kainos Lietuvoje. To nebūtume galėję pasiekti neturėdami SGD terminalo. Jau šiandien matome, kad kalendoriniams 2021 metams užsakyta daugiau nei 14 TWh išdujinimo pajėgumų SGD terminale. Tai rodo, kad šis gamtinių dujų infrastruktūros elementas užtikrina tiek energetinį saugumą, tiek gamtinių dujų rinkos konkurencingumą.

Krovinių iš JAV proveržis

Šie metai buvo itin palankūs SGD iš JAV importui. Skaičiuojant nuo SGD terminalo veiklos pradžios į Lietuvą importuota 10 didelių krovinių iš JAV, iš viso 9,37 TWh. Šiemet suplanuoti dar du kroviniai iš JAV, tad nuo veiklos pradžios jų suskaičiuosime iš viso 12. Vien kalendoriniais 2020 m. sulaukta 7 krovinių iš JAV (ir laukiama dar dviejų iki metų pabaigos). Skaičiuojant su suplanuotais iki metų pabaigos kroviniais, SGD iš JAV šiemet sudarys apie 37 proc. visų importuotų krovinių. Apie 49 proc. krovinių šiemet bus importuota iš Norvegijos, likusi nedidelė dalis – iš Rusijos. Nors JAV gamtines dujas eksportuoti pradėjo nuo 2016 m., 2019-2020 m. ženkliai padidino eksporto į Europą apimtis. Daugiausiai tai lėmė skystinimo pajėgumų padidėjimas dėl naujų atsiradusių projektų JAV, kurie paskatino paklausos augimą ir tiekimą į Europą. SGD terminalo klientai, kurių šiemet turime net 6 – daugiausiai per visą veiklos laikotarpį – galėjo pasinaudoti palankia situacija rinkoje ir importuoti krovinius iš JAV. Manome, kad nuo 2021 m. pakeista SGD terminalo perkrovos paslaugos kainodara ir jos diferencijavimas pagal laivų/krovinių dydžius dar labiau paskatins naujų naudotojų ar krovinių pritraukimą. Kainodaros metodikos pokytis kartu atliepia du bendrovės tikslus – didinti SGD terminalo konkurencingumą bei mažinti saugumo dedamąją, kurią moka gamtinių dujų vartotojai, įskaičiuota į gamtini dujų tarifą.

Gamtinių dujų kainos – vienos mažiausių Europoje

Kaip skelbia EUROSTAT, vien tik vertinant pirmąjį šių metų pusmetį, Lietuvos gamtinių dujų vartotojai (namų ūkiai ir ne namų ūkiai) už gamtines dujas mokėjo vieną mažiausių kainų Europoje. Be to, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teigia, kad 2020 m. I pusmetį gamtinės dujos į Lietuvą importuotos apytikriai 54 procentais mažesne kaina. Visa tai buvo tik vizija prieš 6-erius metus, kai Lietuva ir visas regionas turėjo vieną galimą tiekimo vamzdynais šaltinį ir jokios konkurencijos. SGD terminalo ir kitų gamtinių dujų jungčių integracija regione šiemet taip pat davė pozityvių postūmių. 2020 metų rudenį Lietuva paskelbė padvigubinusi gamtinių dujų eksportą į kaimynines šalis – naudojantis gerai išvystyta Lietuvos dujų perdavimo infrastruktūra, dvigubai daugiau gamtinių dujų nei pernai buvo transportuota į Baltijos šalis ir Suomiją, t. y. 7,8 TWh. Šiam augimui didelę įtaką turėjo Estijos ir Suomijos dujų jungties „Balticconector“ veiklos pradžia. Nuo sausio 1 d. kainos Suomijos dujų biržoje priartėjo prie kainų Baltijos šalyse, nors likus porai mėnesių iki jungties pradžios skirtumai siekė net 10 eurų už MWh. Koreliacija tarp Europos TTF indekso ir Suomijos gamtinių dujų kainos prasidėjo iškart po rinkos liberalizavimo. Gamtinių dujų tendencijos nuteikia pozityviai ir ateityje. Baltijos šalyse iki 2030 m. prognozuojama gana stabili paklausa. Vien GIPL jungties veiklos pradžia ir atsiversianti Europos gamtinių dujų rinka žada itin daug potencialo.

Dėmesio centre – terminalo išlaikymo sąnaudų mažinimas

Kuo didesnis SGD terminalo išnaudojimas, jo „įdarbinimas“ regioniniu mastu, tuo labiau mažėja jo išlaikymo sąnaudos, tekančios Lietuvos vartotojams. KN kasmet deda pastangas mažinti SGD terminalo išlaikymą. SGD terminalo išlaikymo „mokestis“ yra gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kurią moka visi gamtinių dujų vartotojai. Saugumo dedamoji užtikrina nepertraukiamą SGD terminalo darbą. Ją sudaro trys dalys – SGD terminalo išlaikymo sąnaudos (KN dalis), paskirtojo būtinojo SGD kiekio tiekėjo patiriamos sąnaudos (bendrovės „Ignitis grupė” dalis) ir gamtinių dujų skirstymo administravimo sąnaudos (bendrovės „Amber Grid” dalis). Saugumo dedamoji yra vartotojams taikomos dujų kainos dalis, kuri kiekvienais metais koreguojama ir tvirtinama VERT atsižvelgiant į faktines sąnaudas. KN saugumo dedamosios dalis mažėjo kasmet ir ši užduotis toliau išlieka prioritetu. Palyginti, KN dalis saugumo dedamojoje nuosekliai mažėjo nuo 361,84 Eur už MWh/parą/metus 2017 m. iki 151, 38 Eur už MWh/parą/metus 2021 m. 2018 m. buvo priimtas svarbus, tvarumą sąlygojantis sprendimas, įtvirtinantis ilgalaikį SGD tiekimą bei skatinantis gamtinių dujų, kaip švaraus kuro, panaudojimą Lietuvoje – priimtas sprendimas užsitikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą po 2024 m., kai baigsis dabartinio SGD terminalo laivo-saugyklos „Independence” nuoma. KN gavus 134 mln. eurų Šiaurės investicijų banko paskolą finansuota dalis SGD laivo-saugyklos nuomos sąnaudų išdėstant jas per ilgesnį laikotarpį iki 2044 m., ir taip saugumo dedamoji mažės apie 36 mln. Eur kasmet. Taigi, SGD terminalo ilgalaikės veiklos įgyvendinimas rinkai turėtų suteikti dar daugiau užtikrintumo dėl terminalo ateities, o stabilios SGD išdujinimo apimtys sudarys prielaidas toliau mažinti saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams.