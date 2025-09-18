 Šeštadienį Klaipėda nusilenks legendiniam miesto simboliui

Šeštadienį Klaipėda nusilenks legendiniam miesto simboliui

2025-09-18 05:00 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį, rugsėjo 20 d., Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyks išskirtinis renginys – jubiliejinis koncertas, skirtas legendinio sportinių šokių kolektyvo „Žuvėdra“ 60-mečiui. Šis vakaras taps ne tik švente, bet ir simboliniu tiltu, sujungiančiu kelias kartas – nuo buvusių iki dabartinių ir būsimų „Žuvėdros“ šokėjų, trenerių, bičiulių ir gerbėjų.

Šeštadienį Klaipėda nusilenks legendiniam miesto simboliui
Šeštadienį Klaipėda nusilenks legendiniam miesto simboliui / Partnerių nuotr.

Pastaruoju metu miestiečius ir uostamiesčio svečius džiuginantys renginiai rodo, kad Klaipėdoje sparčiai atgimsta įvairūs kultūriniai bei bendruomeniniai projektai. Prie šio proceso svariai prisideda ir Klaipėdos miesto savivaldybė.

Simboliu tapusi legenda

Per daugiau nei šešis dešimtmečius „Žuvėdra“ tapo neatsiejama Klaipėdos tapatybės dalimi, kone miesto simboliu. Tai kolektyvas, kuris garsino ne tik Klaipėdą, bet ir visą Lietuvą tarptautinėje scenoje. Šimtai pasirodymų prestižinėse scenose, daugybė pasaulyje pripažintų šokėjų ir neišsenkantis įkvėpimas – tai paveldas, kuris formuoja miesto kultūrinį veidą iki šiol.

Šventės metu bus galima išvysti įspūdingą programą: dieną – sportinių šokių varžybas, o vakare – beveik šimto šokėjų bendrus pasirodymus, specialiai sukurtas kompozicijas, staigmenas ir istorijos akimirkų prisiminimus. Vakaro svečius džiugins kostiumų dizainerės Ainos Zinčiukaitės retrospektyva, dainininko Martyno Kavaliausko pasirodymas bei ypatingi svečiai iš Nyderlandų – „DSV Dance Impression“.

Bendruomeniškumo jėga

Generalinis šventės rėmėjas, bendrovė „Mano BŪSTAS“ kartu su „Janukonis Fondas“ ypatingai pabrėžia šio renginio reikšmę visai bendruomenei. „Mano BŪSTO“ direktorius Mindaugas Genys sako, kad šeštadienio koncertas – tai daugiau nei jubiliejus. Tai priminimas, kad tikri simboliai gimsta iš žmonių meilės savo miestui, darbštumo ir noro kurti ateitį.

„Žuvėdra – tai ne tik šokių ansamblis, bet ir gyva legenda, kuri toliau įkvėps klaipėdiečius bei garsins Lietuvą pasaulyje. Džiaugiamės, kad miesto valdžia pakvietė mus prisidėti prie jubiliejinės šventės – tokios iniciatyvos stiprina bendruomenę ir kuria miestą, kuriame gera gyventi. Smagu, kad pastaraisiais metais tiek savivaldybės, tiek privačios iniciatyvos vis dažniau dovanoja klaipėdiečiams ir miesto svečiams įsimintinų renginių bei gerų emocijų“, – akcentavo M. Genys.

Generaliniai rėmėjai, „Mano BŪSTAS“ ir „Janukonis Fondas“ klaipėdiečiams padovanojo net 240 bilietų į jubiliejinį koncertą, kad kuo daugiau miestiečių galėtų tapti šios istorijos dalimi.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Žuvėdra
Klaipėda
jubiliejus
Sportiniai šokiai
bendruomenė
koncertas
Klaipėdos Žuvėdra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų