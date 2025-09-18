Šeštadienį Klaipėda nusilenks legendiniam miesto simboliui

Pastaruoju metu miestiečius ir uostamiesčio svečius džiuginantys renginiai rodo, kad Klaipėdoje sparčiai atgimsta įvairūs kultūriniai bei bendruomeniniai projektai. Prie šio proceso svariai prisideda ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
Simboliu tapusi legenda
Per daugiau nei šešis dešimtmečius „Žuvėdra“ tapo neatsiejama Klaipėdos tapatybės dalimi, kone miesto simboliu. Tai kolektyvas, kuris garsino ne tik Klaipėdą, bet ir visą Lietuvą tarptautinėje scenoje. Šimtai pasirodymų prestižinėse scenose, daugybė pasaulyje pripažintų šokėjų ir neišsenkantis įkvėpimas – tai paveldas, kuris formuoja miesto kultūrinį veidą iki šiol.
Šventės metu bus galima išvysti įspūdingą programą: dieną – sportinių šokių varžybas, o vakare – beveik šimto šokėjų bendrus pasirodymus, specialiai sukurtas kompozicijas, staigmenas ir istorijos akimirkų prisiminimus. Vakaro svečius džiugins kostiumų dizainerės Ainos Zinčiukaitės retrospektyva, dainininko Martyno Kavaliausko pasirodymas bei ypatingi svečiai iš Nyderlandų – „DSV Dance Impression“.
Bendruomeniškumo jėga
Generalinis šventės rėmėjas, bendrovė „Mano BŪSTAS“ kartu su „Janukonis Fondas“ ypatingai pabrėžia šio renginio reikšmę visai bendruomenei. „Mano BŪSTO“ direktorius Mindaugas Genys sako, kad šeštadienio koncertas – tai daugiau nei jubiliejus. Tai priminimas, kad tikri simboliai gimsta iš žmonių meilės savo miestui, darbštumo ir noro kurti ateitį.
„Žuvėdra – tai ne tik šokių ansamblis, bet ir gyva legenda, kuri toliau įkvėps klaipėdiečius bei garsins Lietuvą pasaulyje. Džiaugiamės, kad miesto valdžia pakvietė mus prisidėti prie jubiliejinės šventės – tokios iniciatyvos stiprina bendruomenę ir kuria miestą, kuriame gera gyventi. Smagu, kad pastaraisiais metais tiek savivaldybės, tiek privačios iniciatyvos vis dažniau dovanoja klaipėdiečiams ir miesto svečiams įsimintinų renginių bei gerų emocijų“, – akcentavo M. Genys.
Generaliniai rėmėjai, „Mano BŪSTAS“ ir „Janukonis Fondas“ klaipėdiečiams padovanojo net 240 bilietų į jubiliejinį koncertą, kad kuo daugiau miestiečių galėtų tapti šios istorijos dalimi.