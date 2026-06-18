Šešis dešimtmečius gyvuojanti Palangos skaitykla kviečia į jubiliejinį vakarą

1966 metais atidaryta skaitykla iki šiol išlaiko pirminę paskirtį ir kiekvieną vasarą kviečia įsikurti jaukioje pajūrio erdvėje, kurioje susitinka kultūra, architektūra ir gamta.
Birželio 19 d. 18.30 val. skaitykla kviečia į jubiliejinį vakarą, kuriame bus pristatyta skaityklos istorija ir architektūra, atidaryta jubiliejinė paroda, skambės gyva muzika. Renginyje numatytas doc. dr. Liutauro Nekrošiaus pranešimas, parodos „Kieti minkštumai: stiebas, linkis ir archyvas“ pristatymas, o vakarą palydės atlikėjos Liucės koncertas.
Modernizmo architektūros ikona, įvertinta tarptautiniu mastu
Palangos vasaros skaitykla – vienas ryškiausių Lietuvos modernizmo architektūros pavyzdžių pajūryje. Pastato autoriaus, architekto Albino Čepio kūrinys išsiskiria ekspresyvia, banguota stogo forma, lengva konstrukcija ir jautriu santykiu su aplinka. Skaitykla organiškai įsilieja į pušyno ir kopų kraštovaizdį ir išlaiko atvirumo ir prieinamumo principą.
Šio pastato architektūrinė vertė įvertinta ir tarptautiniu mastu – Palangos vasaros skaitykla ir jos interpretacijos buvo pristatytos 2025 metų Venecijos architektūros bienalėje, viename svarbiausių architektūros renginių pasaulyje. Tai dar kartą išryškino skaityklos, kaip išskirtinio kultūros ir architektūros objekto, svarbą.
Šešis dešimtmečius gyvuojanti skaitymo tradicija
Skaitykla per visą savo gyvavimo laikotarpį išlaikė autentišką paskirtį – tai reta architektūrinio objekto savybė. Ji iki šiol veikia kaip atvira viešoji erdvė skaitymui, kultūriniams susitikimams ir lėtam buvimui.
Per 60 metų Palangos vasaros skaitykla tapo neatsiejama kurorto kultūrinės tapatybės dalimi. Tai ne vien skaitykla, bet ir kultūrinės atminties erdvė, kurioje susiformavo skaitytojų bendruomenė ir užaugo kelios lankytojų kartos.
Skaitykla atstovauja lėtesnės, dėmesingesnės gyvensenos ir kultūros formai, klestinti skaitymo kultūra natūraliai pritraukia į susitikimus su kultūros, meno lauko atstovais, o unikali skaityklos architektūra ir aplinka visas šias patirtis suvienija po vienu stogu.
Kultūrinė programa ir šiuolaikinio meno dialogai
Minint 60-metį, visą sezoną skaitykloje vyks įvairūs kultūriniai renginiai – susitikimai su rašytojais, literatūros vakarai, poezijos skaitymai ir muzikiniai pasirodymai, pristatantys skirtingas kūrybines praktikas ir kartas.
Svarbi vieta skiriama ir šiuolaikiniam menui. 2026 metų sezoną pažymės Lietuvoje ir Danijoje veikiančio menininkių dueto „Daydreaming Objects“ paroda „Soft Solids“. Projektas jungia vaško medžiagiškumą su šviesos technologijomis ir aktualizuoja tvarumo ir dizaino temas, o parodos objektai, atkartodami skaityklos architektūros formas, išryškins architektūros ir meno sąveiką.
Skaitykloje taip pat bus eksponuojamas Lietuvos architektų sąjungos projektas „Archi / Tree / tecture“, pristatytas 2025 m. Venecijos architektūros bienalėje – išskirtinio tikslumo Palangos vasaros skaityklos maketas.
Edukacinės veiklos ir bendruomenės įtraukimas
Svarbi skaityklos veiklos dalis – edukacija ir jaunųjų skaitytojų ugdymas. Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centras kartu su partneriais kvies šeimas į kūrybines dirbtuves, skaitymo skatinimo veiklas ir edukacijas.
Visą vasarą Palangos vasaros skaitykloje veiksiantis „Knygų starto“ skaitymo kampelis kvies pačius mažiausius skaitytojus ir jų tėvelius kartu atrasti specialistų atrinktas, įvairiems amžiaus tarpsniams pritaikytas knygeles.
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