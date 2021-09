„Regitros“ tvarka – lyg nokautas pensininkams: dėl paslaugų turi važinėti šimtus kilometrų

Valstybės įmonė "Regitra" pensininkus siuntinėja šimtus kilometrų dėl paslaugų, kurių vietiniai padaliniai nesuteikia. Vakarų krašto pensininkai turi belstis per visą apskritį į uostamiestį, kad pateiktų prašymą naujam vairuotojo pažymėjimui. Elementarios paslaugos neįmanoma gauti Šilutės ir Kretingos "Regitros" padaliniuose.

Dėl pažymėjimo – 100 km

72-ejų šilutiškė vairuotoja buvo nemaloniai nustebinta, kad jos mieste įsikūręs "Regitros" padalinys net nepriima prašymo išduoti naują vairuotojo pažymėjimą. Senojo galiojimo laikas buvo jau pasibaigęs.

"Nuo Šilutės iki Klaipėdos yra 50 kilometrų. Rajonas – didelis, tačiau Šilutėje dirbantis "Regitros" padalinys negali priimti prašymo. Tam reikia važiuoti į Klaipėdą. Pirmyn ir atgal susidaro šimtas kilometrų. Negaliu suprasti, kodėl reikia taip tyčiotis iš pensininkų? Jaunas žmogus nebijos per automobilių spūstis brautis į didmiestį, tačiau pensininko gal nederėtų taip vaikyti. Tiek dėl saugumo, tiek ir dėl išlaidų kelionei", – apie patirtį "Regitroje" pasakojo šilutiškė.

Valstybės įmonė "Regitra" pastaruoju metu sulaukia ypač daug gyventojų nusiskundimų dėl teikiamų paslaugų kokybės, darbo organizavimo, aptarnavimo kultūros.

Šilutėje gyvenanti pensininkė neslėpė: nors jos vairavimo patirtis yra solidi, tačiau uostamiestį paralyžiavusios rugsėjo spūstys varo baimę.

"Klaipėdoje šiu metu remontuojamos gatvės, priemiesčiuose rytais nusidriekia automobilių spūstys. Viso to Šilutėje nėra, čia veikia ir vietinis "Regitros" padalinys. Kodėl negalima čia teikti tokios paslaugos? Negalima nupirkti vairuotojus fotografuojančio įrenginio? Nejaugi milijonus kainuoja?" – klausė vairuotoja.

Visoje šalyje, kuri suskirstyta į dešimt apskričių ir 60 savivaldybių, tik 17-oje "Regitros" padalinių galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimus.

Tenka važiuoti ir į Tauragę

Pateikti dokumentus naujam vairuotojo pažymėjimui Vakarų Lietuvoje galima tik Klaipėdoje. Šilutės padalinys tokios paslaugos neteikia. Kaip ir Kretingos.

Šilutiškiams vairuotojams reikia dumti arba į Klaipėdą, arba į Tauragę.

"Supratau, kad bet kuriam vyresnio amžiaus žmogui iš Rusnės, Šilutės ar Žemaičių Naumiesčio belieka į Klaipėdą vykti autobusu, kurio grafikas nepritaikytas prie "Regitros" rezervuojamo vizitui laiko. Išlipus iš autobuso Klaipėdos autobusų stotyje, iki "Regitros" padalinio tenka važiuoti autobusu arba taksi į Šiaurės prospektą. Ten atsidūrus anksčiau nustatyto laiko, paslaugos nepavyks gauti. Reikia sėdėti ir laukti", – tikino moteris.

Dar didesnius atstumus dėl vairuotojo pažymėjimo tenka važiuoti skuodiškiams.

Nesikeis: "Regitros" atstovai aiškino, kad Šilutėje neapsimoka statyti įrangos vairuotojams fotografuoti, – visoje apskrityje yra tik vienas toks padalinys, kuriame priimami prašymai pažymėjimui gauti. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

"Iki uostamiesčio – 82 kilometrai. Atrodytų, kad Mažeikių "Regitra" yra arčiau, tačiau skuodiškiai vis tiek renkasi Klaipėdą, nes tuo pat metu nori sutvarkyti daugiau reikalų. Pavyzdžiui, prieš rugsėjo pradžią tikrai dauguma skuodiškių važiavo į didžiuosius prekybos centrus ieškoti mokyklinių prekių. Mano tėtis gal ir drąsiau vairuoja, bet mama jokiu būdu pati automobiliu nepasiektų Klaipėdos", – tikino Skuodo gyventoja Ramunė.

Siūlo užsakyti internetu

Įmonės "Regitra" atstovė spaudai Emilija Bardauskienė dienraščiui akcentavo, kad daugiau nei trečdalis vairuotojų pažymėjimą užsisako virtualiai.

"Sudaryta galimybė tiek pradedančiojo, tiek 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą pasikeisti internetu. Tad didžioji dalis klientų dokumentą gali užsisakyti tiesiog iš savo namų su pristatymo paslauga į paštomatą ar per kurjerį", – atsakyme į žurnalistų klausimus rašė įmonės atstovė.

"Tačiau tokia paslauga galima tik tokiu atveju, jei asmens dokumentą gaminaisi ne seniau nei prieš penkerius metus. Mano atveju dokumentai gaminti skirtingu laiku", – "Regitros" atstovei replikavo šilutiškė.

"Jei klientas neturi ne seniau kaip prieš 5 metus daryto asmens dokumento, jam reikia kreiptis į artimiausią vairuotojo pažymėjimų užsakymo paslaugas teikiantį padalinį, kuriame yra fotografavimo įrenginys", – teigė E.Bardauskienė.

Šilutė – per menka?

"Regitros" atstovė aiškino, kad sprendžiant, kokios paslaugos bus teikiamos atitinkamame padalinyje, atsižvelgiama į keletą faktorių – konkretaus miesto dydį ir gyventojų skaičių, paslaugų poreikį, jų prieinamumą ir populiarumą internetu, būtinas investicijas.

"Analizuojant konkrečiai Šilutės padalinį, matome, kad čia poreikis užsisakyti vairuotojo pažymėjimą vidutiniškai būtų apie 3,5 karto per dieną, kai tuo metu Klaipėdos filiale daugiau nei 16 kartų – apie 56,5. Taigi, Šilutės padalinyje šiuo metu pokyčių nenumatoma", – į klausimą, ar kada nors bus galima Šilutės padalinyje pateikti prašymą vairuotojo pažymėjimui gauti, atsakė E.Bardauskienė.

"Atsiimti dokumentą galima beveik visuose, įskaitant ir Šilutės padalinį", – aiškino E.Bardauskienė.

Šokiravo tvarkų logika

Atvykusi į Klaipėdą, pensininkė iš Šilutės dar labiau nustebo, kai, pamėginus užsisakyti vairuotojo pažymėjimą su pristatymu į namus, išgirdo, kad į Šilutę tai jau kurjeris pažymėjimo neveš.

"Nustebau. Vadinasi, žmones vaikyti iš Šilutės galima, o jau paties pažymėjimo į namus gauti negaliu. Veikiausiai per brangu kurjerių tarnybai belstis iki pamario? Labai aiškiai pademonstruotas požiūris į žmones", – nuomonę išsakė moteris.

"Regitros" atstovė tikino, kad į namus vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti tik vienu atveju.

"Jei vairuotojo pažymėjimas užsakomas bendra tvarka, t. y. per 10 darbo dienų, tokiu atveju jis gali būti pristatytas į namus arba artimiausią paštomatą. Tuo atveju, jei užsakoma skubos tvarka, t. y. per 1 arba 3 darbo dienas, dokumentą reikia atsiimti padalinyje, kuriame teikiama vairuotojo pažymėjimų užsakymo paslauga. Taip yra dėl to, nes norime užtikrinti, jog dokumentas būtų pristatytas laiku", – "Regitros" tvarkas aiškino atstovė spaudai.

"Va, ši jų tvarkų logika mane pribaigė visai. Man buvo pasakyta, kad vairuotojo pažymėjimą po trijų dienų galiu atsiimti Klaipėdoje arba Tauragėje. Kaip suvokti šios įstaigos darbo logiką? Jei jau pagamintas pažymėjimas, kurį užsakiau Klaipėdoje, pasieks Tauragę po trijų dienų, kodėl jis negali būti nuvežtas į Šilutę? Ten taip pat padalinys yra. Beprasmės tvarkos", – nuomonę apie patirtį valstybės įmonėje išsakė vairuotoja.

"Apgailestaujame, kad klientė susidūrė su nepatogumais. Šiuo atveju, jei nenorima vykti į padalinį, buvo galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą ne skubos tvarka ir jį gauti per kurjerį, į paštomatą arba Šilutės padalinį. Taip pat primename, kad šiuo metu vairuojant automobilį neprivaloma su savimi vežiotis Lietuvoje išduoto galiojančio vairuotojo pažymėjimo, pakanka turėti tik asmens dokumentą. Tad jei užsakytas pažymėjimas jau yra pagamintas, asmuo gali vairuoti pats ir atvykti atsiimti dokumentą dar neturint jo fiziškai. Pasitikrinti, ar vairuotojo pažymėjimas jau yra pagamintas ir galiojantis, galima tiesiog internetu. Atkreipiame dėmesį, kad yra ir dar viena galimybė – jei asmuo dėl kažkokių priežasčių dokumento negali atsiimti pats, užsakant vairuotojo pažymėjimą jis gali įgalioti kitą asmenį tai padaryti už jį", – situaciją komentavo E.Bardauskienė.