 Pusmetį – be nuolatinio skyriaus vadovo

Pusmetį – be nuolatinio skyriaus vadovo

2026-06-18 12:49
Asta Dykovienė

Jau suėjo pusmetis, kai Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyrius neturi nuolatinio vedėjo. Per tą laiką skyriuje atsirado dvi papildomos darbuotojos, tačiau vadovo vis dar ieškoma. Jei nepavyks atrasti tinkamo kandidato tarp savivaldybės administracijos darbuotojų, bus skelbiamas konkursas.

Laukimas: po to, kai pernai gruodžio pradžioje Kultūros skyriaus vadovo postą paliko buvęs vedėjas, ši vieta vis dar tuščia.
Laukimas: po to, kai pernai gruodžio pradžioje Kultūros skyriaus vadovo postą paliko buvęs vedėjas, ši vieta vis dar tuščia. / A. Dykovienės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Pastarasis Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Paulius Ignatavičius, daugiau nei pusantrų metų prabuvęs šiose pareigose, iš posto nusprendė pasitraukti savo noru.

Paskutinė P. Ignatavičiaus darbo diena savivaldybės administracijoje buvo 2025 m. gruodžio 8-oji.

Nuo to laiko praėjo pusmetis, tačiau skyrius iki šiol dar neturi nuolatinio vadovo.

P. Ignatavičius Kultūros skyriui atėjo vadovauti 2024 m. balandį, laimėjęs savivaldybės konkursą.

Prieš tai skyriui vadovavusi Eglė Deltuvaitė šias pareigas paliko 2023 m. spalį.

Pasitraukus P. Ignatavičiui, skyriui atstovavo dvi patarėjos ir dvi vyriausiosios specialistės, dabar skyrius pasipildė dar dviem darbuotojomis, viena jų – laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas.

„Nuolatinio vedėjo paieškos tebevyksta. Turi tikti asmens kompetencija, kvalifikacija, patirtis. Aktyviai ieškome ir tarp vidinių resursų, ir tarp įstaigų specialistų. Jei nerasime tinkamo kandidato tarp savivaldybės administracijos darbuotojų, skelbsime konkursą. Kada tai nutiks, negaliu prognozuoti“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vadovas Andrius Kačalinas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyrius
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