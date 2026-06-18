Pusmetį – be nuolatinio skyriaus vadovo

Pastarasis Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Paulius Ignatavičius, daugiau nei pusantrų metų prabuvęs šiose pareigose, iš posto nusprendė pasitraukti savo noru.
Paskutinė P. Ignatavičiaus darbo diena savivaldybės administracijoje buvo 2025 m. gruodžio 8-oji.
Nuo to laiko praėjo pusmetis, tačiau skyrius iki šiol dar neturi nuolatinio vadovo.
P. Ignatavičius Kultūros skyriui atėjo vadovauti 2024 m. balandį, laimėjęs savivaldybės konkursą.
Prieš tai skyriui vadovavusi Eglė Deltuvaitė šias pareigas paliko 2023 m. spalį.
Pasitraukus P. Ignatavičiui, skyriui atstovavo dvi patarėjos ir dvi vyriausiosios specialistės, dabar skyrius pasipildė dar dviem darbuotojomis, viena jų – laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas.
„Nuolatinio vedėjo paieškos tebevyksta. Turi tikti asmens kompetencija, kvalifikacija, patirtis. Aktyviai ieškome ir tarp vidinių resursų, ir tarp įstaigų specialistų. Jei nerasime tinkamo kandidato tarp savivaldybės administracijos darbuotojų, skelbsime konkursą. Kada tai nutiks, negaliu prognozuoti“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vadovas Andrius Kačalinas.
Naujausi komentarai