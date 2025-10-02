Prie naujos mokyklos – siautėjimai

Į vietinius gyventojus viešu laišku buvo priversta kreiptis net Sendvario seniūnija.
Seniūnija ir mokyklos vadovė paprašė aplinkinių gyventojų prižiūrėti savo vaikus, nes jaunuoliai niokoja viešąsias erdves.
Sendvario seniūnijos darbuotojai akcentavo, kad bendruomenė laukė mokyklos, o sutvarkytų viešųjų erdvių labai trūko.
„Ši erdvė skirta mums visiems, jos labai laukėme ir tikrai tikėjomės ir tikimės, kad ją saugosite ir tausosite. Tikrai nenorime jos užrakinti ar apsunkinti patekimą į ją. Tačiau jei ir toliau nebus laikomasi elementarios pagarbos vieni kitiems, bus šiukšlinama ir laužomas inventorius, važinėjama po teritoriją mini automobiliais ar paspirtukais braižomos „saulutės“, teks imtis griežtesnių priemonių“, – į jaunuolių tėvus kreipėsi seniūnija.
Tai yra chuliganizmas.
Savaitgaliais šią teritoriją lanko Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, o gyventojai, išvydę, kad teritorijoje elgiamasi chuliganiškai, raginami nedelsiant kviesti policiją.
„Taip pat teritorijoje yra šiukšliadėžių, jos buvo papildomai atvežtos į sporto erdves ir yra išvalomos pirmadieniais ir penktadieniais. Stacionarios šiukšliadėžės yra erdvėje prie mokyklos. Labai prašome elgtis kultūringai ir neteršti aplinkos“, – priminė seniūnijos darbuotojai.
„Saulės“ mokyklos direktorė Inga Baužienė pripažino, kad viešąsias erdves niokoja ne kas kitas, o vietinės bendruomenės atžalos.
„Juk iš Šilutės šie vaikai neatvažiuoja. Jie visi – vietiniai. Viskas vyksta savaitgaliais. Matome, kad yra kultūros stoka. Tai yra chuliganizmas. Praeiviai sudrausima, tačiau išgirsta labai negražių frazių. Jei ir tėvai taip elgiasi, tai tokią bendruomenę ir auginame“, – pastebėjo direktorė.
I. Baužienė pripažino, kad naujosios mokyklos laukė daugybė gyventojų, todėl jaunuomenės elgesys stebina.
„Tie vaikai gyvena mūsų seniūnijoje. Jų tėvai čia gyvena. Labai gaila, kad žmonės nesupranta paprastų dalykų“, – apgailestavo I. Baužienė.
