Prie lopšelio-darželio „Saulutė“ prasidėjo darbai – čia duris atvers naujas modulinis pastatas

„Klaipėdos rajonas, ko gero, yra viena iš daugiausiai naujų ugdymo įstaigų statančių savivaldybių Lietuvoje. Esame vieni pirmųjų ir pagal gyventojų augimą, todėl tai mus įpareigoja ieškoti netradicinių sprendimų. Vienas tokių – šiemet duris atversiantis ir 100 naujų vietų darželinukams sukursiantis modulinis lopšelis-darželis Gargžduose. Jau liepą, užbaigus aikštės įrengimo darbus, čia bus atvežti moduliai, kuriuos įrengus darželyje pradės veikti 5 ikimokyklinio amžiaus grupės 3–6 metų vaikams“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Naujame darželyje bus įkurta universali erdvė žaidimams, aktų ir sporto salės, trys pagalbos specialistų kabinetai. Taip pat bus atnaujinta kiemo aikštelės takų danga, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir visa reikalinga infrastruktūra. Bendra sutarties vertė su rangovu UAB „Profileksas“ siekia beveik 1,2 mln. eurų.
„Šiemet atidarysime net tris švietimo įstaigas – kartu su moduliniu darželiu prie lopšelio-darželio „Saulutė“ duris atvers ir Dercekliuose statomas modulinis darželis, kur bus sukurtos 75 naujos vietos vaikams, taip pat 150 vaikų priims visiškai naujas Mazūriškių lopšelis-darželis. Džiaugiamės, kad tokie itin svarbūs projektai bendruomenei kryptingai juda tikslo link“, – teigė Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.
Jau yra projektuojamas ir priestatas prie Sendvario „Saulės“ mokyklos, kur bus įkurta net dvylika pradinių klasių ir priimta per 300 vaikų, o liepos mėnesį bus nupirkti sklypai naujos mokyklos statybai Klemiškės I kaime.
Taip pat dviejų aukštų priestatas statomas prie Ketvergių pagrindinės mokyklos – čia įsikurs mokykla ir darželis. Bus sukurta 40 vietų darželinukams ir 90 vietų mokyklinio amžiaus vaikams.
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