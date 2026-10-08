 Prie Klaipėdos centrinio pašto – sujudimas

Prie Klaipėdos centrinio pašto – sujudimas

2026-10-08 10:59
Indrė Kiseliovaitė

Neseniai prie Klaipėdos centrinio pašto atsiradęs keltuvas ėmė kelti klausimą, gal pastate prasidėjo kokie nors darbai. Paaiškėjo, kad keltuvu naudojosi inžinieriai, tyrinėję ilgą laiką nenaudojamo pastato būklę. Surinkti duomenys bus panaudoti atnaujinant pasenusią projektinę dokumentaciją ir ieškant galimybių pastatą sutvarkyti bei įveiklinti.

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Nesikeičia: šiuo metu Klaipėdos centrinio pašto pastato būklė yra stabili, tačiau pastatas nėra tinkamas naudojimui.
Nesikeičia: šiuo metu Klaipėdos centrinio pašto pastato būklė yra stabili, tačiau pastatas nėra tinkamas naudojimui. / Dinaros Fritzsch nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas teigė, kad kad šiuo metu yra atnaujinama anksčiau kartu su pastatu įsigyta, tačiau pasenusi projektinė dokumentacija.

„Keltuvu naudojosi inžinieriai, tyrinėjantys pastato būklę. Duomenys reikalingi projektinei dokumentacijai atnaujinti, kurią rengiame savarankiškai. Priminsiu, kad projektinę objekto tvarkybos dokumentaciją paveldėjome, tiksliau nupirkome kartu su pastatu, kai pastatas buvo išpirktas iš Lietuvos pašto. Tačiau ši dokumentacija pasenusi, nebegaliojanti ir neatitinka realijų“, – sakė Š. Šoblinskas.

Pašnekovo teigimu, pastato būklė šiuo metu yra stabili.

„Pastato būklė, mūsų manymu, yra stabili. Tačiau pastatas naudojimui nėra tinkamas. Iki ateinančių metų vidurio tikimės atsinaujinti projektus ir ieškosime galimybių gauti finansavimą jeigu ne viso pastato sutvarkymui ir įveiklinimui, tai bent išorės sutvarkymui“, – nurodė Š. Šoblinskas.

Kultūros ministerijos atstovai šių metų vasarą nurodė, kad visas komplekso pagrindinio pastato sutvarkymo projektas, kurio bendra suma 7,3 mln. eurų, šiuo metu nepradėtas, jo įgyvendinimo plano vertinimas yra laikinai sustabdytas, nes finansavimas 2026–2029 m. biudžete nebuvo skirtas.

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Klaipėda
centrinis paštas
darbai

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