Prie Klaipėdos centrinio pašto – sujudimas

Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas teigė, kad kad šiuo metu yra atnaujinama anksčiau kartu su pastatu įsigyta, tačiau pasenusi projektinė dokumentacija.
„Keltuvu naudojosi inžinieriai, tyrinėjantys pastato būklę. Duomenys reikalingi projektinei dokumentacijai atnaujinti, kurią rengiame savarankiškai. Priminsiu, kad projektinę objekto tvarkybos dokumentaciją paveldėjome, tiksliau nupirkome kartu su pastatu, kai pastatas buvo išpirktas iš Lietuvos pašto. Tačiau ši dokumentacija pasenusi, nebegaliojanti ir neatitinka realijų“, – sakė Š. Šoblinskas.
Pašnekovo teigimu, pastato būklė šiuo metu yra stabili.
„Pastato būklė, mūsų manymu, yra stabili. Tačiau pastatas naudojimui nėra tinkamas. Iki ateinančių metų vidurio tikimės atsinaujinti projektus ir ieškosime galimybių gauti finansavimą jeigu ne viso pastato sutvarkymui ir įveiklinimui, tai bent išorės sutvarkymui“, – nurodė Š. Šoblinskas.
Kultūros ministerijos atstovai šių metų vasarą nurodė, kad visas komplekso pagrindinio pastato sutvarkymo projektas, kurio bendra suma 7,3 mln. eurų, šiuo metu nepradėtas, jo įgyvendinimo plano vertinimas yra laikinai sustabdytas, nes finansavimas 2026–2029 m. biudžete nebuvo skirtas.
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