 Pratybose – imitaciniai šūviai

Pratybose – imitaciniai šūviai

2026-06-09 11:40
Indrė Kiseliovaitė

Šią savaitę iki birželio 11 dienos Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono I apsaugos kuopa vykdys karinio rengimo lauko taktikos pratybas miškingoje vietovėje į rytus nuo Šventosios, taip pat miškingose teritorijose Palangoje ir Kuršių nerijoje.

Eiga: pratybų metu keliuose judės karinis transportas.
Eiga: pratybų metu keliuose judės karinis transportas. / S. Baltušio nuotr.

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Kaip nurodė Klaipėdos savivaldybė, pratybų metu kariai vykdys įvairias kolektyvines užduotis.

Kadangi šios pratybos yra įprasta karių rengimo dalis, gyventojams nerimauti nereikėtų – jose nebus vykdomi veiksmai, galintys kelti grėsmę žmonių saugumui.

Kariai veiks laikydamiesi griežtų saugumo reikalavimų ir sieks kuo mažiau trikdyti vietos gyventojų bei poilsiautojų kasdienę veiklą.

„Jų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės (mokomieji šoviniai ir pirotechnika), tačiau kasimo darbai nebus atliekami. Keliuose judės karinis transportas ir technika. Kiekvienos dienos pabaigoje, panaudojus minėtas priemones, pratybų vietos bus sutvarkytos, o mokomieji šoviniai ir pirotechnikos priemonės surinktos“, – skelbė Klaipėdos savivaldybė.

Gyventojų prašoma išlikti ramiems ir supratingiems, jei minėtose vietovėse bus girdėti neįprasti garsai.

Tai iš anksto suplanuotos ir kontroliuojamos pratybos, skirtos karių pasirengimui stiprinti.

Šiame straipsnyje:
karinio rengimo lauko taktikos pratybos
Karinės jūrų pajėgos
karių pratybos

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