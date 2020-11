Pratęstas apklausos dėl Girulių miško ateities terminas: kviečia pareikšti nuomonę

Pakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2020 m. rugsėjo 24 d. potvarkis Nr. M – 60 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos paskelbimo ir apklausos komisijos sudarymo“, kurio pagrindu vykdoma Klaipėdos miesto gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti, ar klaipėdiečiai pritaria, kad Melnragės – Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas.

Nepritarsime jokiems planams, kuriuose numatomas Girulių miško kirtimas.

Ankstesniu mero potvarkiu buvo nustatyta, kad apklausa vykdoma nuo š. m. spalio 5 iki spalio 30 d. Tačiau atsižvelgiant į specialiai apklausai vykdyti sudarytos komisijos 2020 m. lapkričio 6 d. posėdyje išsakytus argumentus ir siūlymus, kad dėl karantino sutrumpėjo terminas, per kurį gyventojai galėjo sudalyvauti apklausoje išreikšdami nuomonę rašytine forma, be to, apklausos pradžioje buvo užfiksuoti balsavimo trukdžiai, nebuvo užtikrintas korektiškas apklausos veikimas, balsuojant iš mobiliųjų įrenginių, nuspręsta siūlyti pratęsti apklausos terminą. Klaipėdos miesto mero potvarkiu apklausos terminas pratęstas nuo š. m. lapkričio 16 d. iki š. m. lapkričio 30 d. Apklausa vykdoma elektronine forma Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt/apklausa. Apklausa bus laikoma baigta pasibaigus papildomam apklausos terminui, tada ir bus paskelbti apklausos rezultatai.

Internetinės apklausos skiltyje bus patalpintos asmens identifikavimo ir balsavimo instrukcijos, todėl gyventojams pateikti savo nuomonę apklausoje bus paprasčiau.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, siekdama išsaugoti Girulių mišką, šių metų liepos 30 d. patvirtino Vyriausybei teikiamą siūlymą keisti birželio 22 d. nutarimą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“. Šalies valdžiai išsiųstame rašte pažymima, kad minėtas nutarimas neatitinka Klaipėdos miesto bendruomenės bei Savivaldybės lūkesčių ir yra iš esmės nepriimtinas.

„Nepritarsime jokiems planams, kuriuose numatomas Girulių miško kirtimas“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Tikimasi, kad Vyriausybė supras klaipėdiečių susirūpinimą dėl ketinimų iškirsti vertingą mišką ir nepabijos miško apsaugos įtvirtinti ir savo nutarime, kurio projektą turėtų pateikti savivaldybė. Tam, kad būtų parengtas atitinkamas dokumentas, kurį dar turėtų patvirtinti savivaldybės taryba, reikalinga, kad apklausoje dalyvautų ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje (turinčių teisę balsuoti), t.y., beveik 20 tūkst. klaipėdiečių.