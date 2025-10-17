Policininkai padeda ir susikalbėti

Taip atsitiko ir antradienį, kai plačioje gatvėje neišsiteko pradedančio vairuotojo mašina, pažymėta ukrainietiškais valstybiniais numeriais, ir kitas automobilis su lietuviškais numeriais.
Netoliese stovėjo tarnybinis policijos automobilis.
Praeiviai smalsiai stebėjo situaciją, mat kitu atveju vairuotojai būtų tiesiog užpildę eismo įvykio deklaraciją ir išsiskirstę.
Pasirodo, šį kartą vairuotojai nesusikalbėjo, tiksliau – nesuprato, ką sako kitas, mat jaunas ukrainietis dar nepakankamai moka lietuviškai, o lietuvis nesusikalba su rusakalbiu.
Pareigūnams tai jokia naujiena, panašių situacijų pasitaiko vis daugiau. Jų pastebėjimu, dažniausiai klaipėdiečiai nesusikalba su žmonėmis, kalbančiais rusų, anglų ar lenkų kalbomis.
„Dažnai atsitinka, kai lietuvis nemoka rusiškai, o atvykėlis nekalba nei mūsų kalba, nei anglų. Net jeigu vairuotojai sutaria dėl kaltės, jie kviečia pareigūnus, kad dokumentai būtų užpildyti teisingai ir abu suprastų kito eismo įvykio dalyvio poziciją. Bet jokia naujiena, kad ir jauni policininkai nemoka rusų kalbos. Tada į pagalbą pasitelkiamos technologijos, verčiama per programėles. Bet jeigu reikalas tikrai keblus ir kiekvienas žodis yra svarbus, gali būti iškviestas ir policijos vertėjas. Mūsų šalyje visi dokumentai pildomi valstybine kalba“, – teigė miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius.
Kad policininkai galėtų ginti, saugoti ir padėti, jie turi mokėti kalbas, todėl pareigūnai neretai siunčiami į Policijos departamento organizuojamus intensyvius kalbų mokymus.
Klaipėdos policininkai, norintys juos lankyti, gailisi, kad vietų užtenka ne visiems, kartais pageidaujamų kursų tenka laukti metų metus.
G. Pocevičius paaiškino, kad rusų kalbos mūsų policininkams reikia mokytis dėl Kaliningrado tranzito. Nors Klaipėdos apskrities policininkams šis tranzitas nėra labai aktualus, gyvenimas rodo, kad uostamiestyje šios kalbos mokėjimas labai svarbus.
