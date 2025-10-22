Po ilgų ginčų – žalia šviesa: pavargęs darželis virs modernia ugdymo erdve

Pagal nustatytą tvarką, bet kuriam viešajam miesto projektui, norint gauti ES struktūrinių fondų finansinę paramą, reikia Klaipėdos politikų pritarimo.
Savivaldybės administracija parengė projektą, kurio tikslas – modernizuoti lopšelio-darželio „Traukinukas“ skyriaus „Boružėlė“ pastatą Danės g. 29, pritaikant jį šiuolaikiniams higienos, saugos ir ugdymo reikalavimams bei sudarant sąlygas priimti didesnį vaikų skaičių.
Planuojama rekonstruoti dviejų aukštų pastatą ir išplėsti jo plotą iki 2,4 tūkst. kv. m su rūsiu (1 068 kv. m yra esamo darželio plotas).
Grupių skaičius padidės nuo 4 iki 10, o vaikų skaičius – nuo 75 iki 190.
Europinių pinigų paramos dydis sieks 85 proc. (5,16 mln. eurų), likusi suma – savivaldybės įnašas.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2026 m. I ketvirtis, pabaigos terminas – 2028 m. IV ketvirtis.
Tarybos sprendimas užtikrins ES paramą projekto įgyvendinimui.
Miesto centre esantis darželis yra priešavarinės būklės, patalpose plinta pelėsis, tvyro drėgmė.
Tačiau dar vasarą projektą svarstant Regioninei architektūros tarybai (RAT), pasigirdo nepritarimo balsų dėl architektūrinių sprendimų.
Darželio bendruomenė kreipėsi į visuomenę ir institucijas dėl kritinės situacijos, nes svarbiausi turėtų būti ne dizaino sprendimai, o vaikų sveikatos klausimai.
Darželį sudaro du pastatai – vienas 1959 m. statybos, o kitas 1980 m.
Projektuotojams buvo iškelta užduotis perstatyti darželį, rekonstruoti taip, kad iš keturių grupių atsirastų dešimt.
Buvo priimtas sprendimas nugriauti tą darželio dalį, kur yra baseinas.
Tačiau kai buvo priimtas sprendimas nugriauti būtent šią statinio dalį, staiga ir kilo ažiotažas.
Vis dėlto RAT atsižvelgė į socialinio aspekto aktualumą ir savo išvadose galiausiai neprieštaravo darželio baseino pastato griovimui, tiesa, išpildžius nurodytą rekomendaciją projekto rengėjams.
