Planuojama atidaryti antrąjį pagalbos seksualinį smurtą patyrusiems vaikams centrą

Anot tarnybos, specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms centre Klaipėdoje, kaip ir sostinėje, po vienu stogu galės būti atliekami visi baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai: smurtą patyrusio vaiko kūno apžiūra, vaiko apklausa su psichologu vaikui draugiškoje aplinkoje, vaiko psichologinis vertinimas.
Taip pat bus teikiama ir tęstinė psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams ir jų artimiesiems.
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Ritos Grigalienės, seksualinis smurtas yra viena labiausiai vaiką traumuojančių patirčių, o nukentėjusiems gali būti sunku įvertinti, kas įvyko, suprasti savo emocijas ir nuspręsti, kaip reikėtų elgtis toliau, todėl jiems reikalingas ne tik artimųjų dėmesys, supratimas bei palaikymas, bet ir profesionali, savalaikė specialistų pagalba.
„Per pastarąjį dešimtmetį nueitas svarbus kelias, kad vaikai, patyrę seksualinį smurtą, pagalbą galėtų gauti jiems draugiškesnėje, saugesnėje ir jautresnėje aplinkoje. Atsakingas institucijų bendradarbiavimas išlieka vienu svarbiausių kriterijų, užtikrinant tinkamą vaiko apsaugą. Privalome išlikti susitelkę, kad vaikas būtų tinkamai atstovaujamas ir apsaugotas nuo papildomų neigiamų išgyvenimų. Vaikas nėra tik baudžiamojo proceso dalis – jis ir jo saugumas yra ašis, aplink kurią privalome suktis“, – išplatintame pranešime teigė viceministrė.
Vaiko teisių gynėjai pabrėžia, jog teikiant pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiam vaikui, svarbu suprasti ir empatiškai atliepti vaiko tokiomis akimirkomis patiriamas stiprias emocijas, tad darbui su vaikais šiuo metu ieškomi aukštos kvalifikacijos specialistai, kuriais vaikas galės lengviau pasitikėti, saugiai kalbėtis apie skaudžius išgyvenimus.
Tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės teigimu, pastaraisiais metais vaiko teisių gynėjai daug dėmesio skyrė tarpinstituciniam bendradarbiavimui, visuomenės švietimui bei pagalbos vaikui ir šeimai tinklo plėtrai.
„Kasmet visoje šalyje nuo seksualinio smurto nukenčia daugiau nei 400 vaikų, o nukentėjusieji iš visos Lietuvos pagalbos atvyksta į sostinę, kur įsikūręs vienintelis šalyje specializuotos pagalbos skyrius. Tenka pripažinti, kad vaikams ilga kelionė iki Vilniaus, ypač iš nutolusių savivaldybių, kelia nerimą, įtampą bei vargina. Tad antrojo centro atidarymas yra itin svarbus ir reikalingas žingsnis, kuris, visų pirma, leis užtikrinti, kad vaikai gautų reikiamą pagalbą arčiausiai jų gyvenamosios vietos“, – sakė I. Skuodienė.
Tarnybos duomenimis, pernai vaiko teisių gynėjai užfiksavo daugiau nei 400 atvejų, kai vaikai patyrė seksualinį smurtą. Šiemet tokių atvejų užfiksuota jau 165.
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